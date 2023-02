LIVE UAE: Pakt Remco Evenepoel de eindzege in koninginnenrit? "Uitgaan van eigen kracht"

Remco Evenepoel is niet de enige landgenoot die een prima UAE Tour klassement rijdt. Ook Harm Vanhoucke heeft er een mooie week op zitten. De klimmer verdedigt de kleuren van DSM en kampeert op een mooie 6e plek. Kan hij nog wat opschuiven?

10:58

10 uur 58. Binnen 15 kilometer volgt er een eerste tussensprint. Het is nog maar de vraag of de koplopers zich daarvoor willen opwarmen. Sam Welsford kan nog een zaakje doen, maar de groene trui is buiten bereik voor de Australiër.