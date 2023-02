LIVE UAE Tour: leider Evenepoel wil genieten, neemt Ewan revanche op Merlier?

Fase per fase

De renners vertrokken in Dubai en komen straks ook weer aan in Dubai.

Als ze in de kopgroep hun verrekijker opzetten, zien ze een dor landschap. De woestijn is klaar om de renners te ontvangen. De voorsprong van Baudin, Tonelli en Zoccarato bedraagt een dikke 3 minuten.



De voorsprong van Baudin, Tonelli en Zoccarato bedraagt een dikke 3 minuten.

clock 10:18 10 uur 18. Sprinters in de UAE Tour. Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Caleb Ewan (Lotto-Dstny) Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Fernando Gaviria (Movistar) Mark Cavendish (Astana) Olav Kooij (Jumbo-Visma) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Elia Viviani (Ineos) Sam Welsford (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) . Sprinters in de UAE Tour Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Caleb Ewan (Lotto-Dstny) Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) Fernando Gaviria (Movistar) Mark Cavendish (Astana) Olav Kooij (Jumbo-Visma) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) Elia Viviani (Ineos) Sam Welsford (DSM) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) Jon Aberasturi (Trek-Segafredo)

clock 10:08 10 uur 08. Lotto-Dstny neemt over. Caleb Ewan zint natuurlijk op wraak na zijn nipte sprintnederlaag tegen Tim Merlier in de 1e etappe. Zijn maatjes van Lotto-Dstny nemen op kop van het peloton de fakkel over van Jumbo-Visma. . Lotto-Dstny neemt over Caleb Ewan zint natuurlijk op wraak na zijn nipte sprintnederlaag tegen Tim Merlier in de 1e etappe. Zijn maatjes van Lotto-Dstny nemen op kop van het peloton de fakkel over van Jumbo-Visma.

clock 10:01 De man in de groene puntentrui is Luke Plapp. 10 uur 01. De man in de groene puntentrui is Luke Plapp

clock 09:58 09 uur 58. Jumbo-Visma werkt. Olav Kooij voelt zich goed vandaag. Zijn team Jumbo-Visma neemt de touwtjes in handen in het peloton. In de openingsrit snelde de jonge Nederlander naar de 4e plek. . Jumbo-Visma werkt Olav Kooij voelt zich goed vandaag. Zijn team Jumbo-Visma neemt de touwtjes in handen in het peloton. In de openingsrit snelde de jonge Nederlander naar de 4e plek.

clock 09:54 09 uur 54. 7 seconden is nog altijd speelbaar. Ik kijk nu al uit naar de finale showdown in de laatste rit. Luke Plapp (Ineos) staat 2e op 7 seconden van Evenepoel. 7 seconden is nog altijd speelbaar. Ik kijk nu al uit naar de finale showdown in de laatste rit. Luke Plapp (Ineos) staat 2e op 7 seconden van Evenepoel

In het peloton hebben ze zin in een gezondsheidswandeling. De 3 koplopers krijgen 2'30" cadeau en dat betekent dat Remco Evenepoel zijn leiderstrui virtueel kwijt is aan de Fransman Baudin. Die stond vanmorgen voor de start op 2'14" van de wereldkampioen.



De 3 koplopers krijgen 2'30" cadeau en dat betekent dat Remco Evenepoel zijn leiderstrui virtueel kwijt is aan de Fransman Baudin. Die stond vanmorgen voor de start op 2'14" van de wereldkampioen.



3 renners hebben een aanval op poten gezet. De Fransman Alex Baudin (AG2R-Citroën) kan zijn Italiaans de komende uren wat oefenen met het Bardiani-koppel Alessandro Tonelli en Samuele Zoccarato.



De Fransman Alex Baudin (AG2R-Citroën) kan zijn Italiaans de komende uren wat oefenen met het Bardiani-koppel Alessandro Tonelli en Samuele Zoccarato.

clock 09:38 Elia Viviani mikt vandaag op ritwinst. 09 uur 38. Elia Viviani mikt vandaag op ritwinst

clock 09:36 Geen wind in woestijn. Nog voor half koers maken de renners een uitstapje naar de woestijn. Maar daar is het momenteel windstil. Een waaierspektakel zit er dus niet in. . 09 uur 36. wind Geen wind in woestijn Nog voor half koers maken de renners een uitstapje naar de woestijn. Maar daar is het momenteel windstil. Een waaierspektakel zit er dus niet in.

clock 09:30 09 uur 30 match begonnen start time Start In Dubai hebben de renners zich op gang getrokken voor een avontuur van 174 kilometer. Krijgen we voor de haven van Dubai een koninklijke sprint?

clock 09:29 DSM met mannetje minder. De Deen Frederik Rodenberg is in het hotel van Team DSM gebleven vanmorgen. Gisteren smakte Rodenberg tegen het asfalt, DSM wil geen risico's nemen. . 09 uur 29. give up DSM met mannetje minder De Deen Frederik Rodenberg is in het hotel van Team DSM gebleven vanmorgen. Gisteren smakte Rodenberg tegen het asfalt, DSM wil geen risico's nemen.

clock 09:21 De leider en zijn medewolven. 09 uur 21. De leider en zijn medewolven

clock 09:18 09 uur 18. De wind zal de komende dagen wellicht geen factor meer spelen, dat is al mooi meegenomen. Remco Evenepoel draagt de rode leiderstrui. De wind zal de komende dagen wellicht geen factor meer spelen, dat is al mooi meegenomen. Remco Evenepoel draagt de rode leiderstrui

Er is geen regenboogtrui meer te bewonderen aan de start van de 4e etappe. Remco Evenepoel heeft zijn wereldkampioenentrui namelijk geruild voor de rode leiderstrui. Normaal gezien zal het vandaag een probleemloze dag worden voor Evenepoel. "De wind zal de komende dagen wellicht geen factor meer spelen, dat is al meegenomen. En voor de rest zal ik genieten", zegt de wereldkampioen.



Normaal gezien zal het vandaag een probleemloze dag worden voor Evenepoel. "De wind zal de komende dagen wellicht geen factor meer spelen, dat is al meegenomen. En voor de rest zal ik genieten", zegt de wereldkampioen.

clock 09:10 Welsford brengt een laagje zonnecrème en mikt vandaag op ritwinst. 09 uur 10. Welsford brengt een laagje zonnecrème en mikt vandaag op ritwinst

Dubai staat vandaag in de kijker in de UAE Tour. Starten doen de renners aan de kust van Dubai. Na een tripje naar de woestijn ligt de aankomstlijn getrokken aan de haven van Dubai. Het parcours is bijna zo plat als een pannenkoek. Een uitgelezen kans dus voor de sprinters om hun spierballen te laten rollen.



Het parcours is bijna zo plat als een pannenkoek. Een uitgelezen kans dus voor de sprinters om hun spierballen te laten rollen.