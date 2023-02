LIVE UAE Tour: vervolledigt Remco Evenepoel zijn Arabische drieluik in eerste aankomst bergop?

clock 11:41 11 uur 41. Rust. De wapens worden schijnbaar weer opgeborgen. Misschien hadden ze in het peloton gewoon een tussentijdse prikkel nodig, om niet in slaap te vallen tijdens deze voor de rest niet echt verkwikkende etappe. . Rust De wapens worden schijnbaar weer opgeborgen. Misschien hadden ze in het peloton gewoon een tussentijdse prikkel nodig, om niet in slaap te vallen tijdens deze voor de rest niet echt verkwikkende etappe.

clock 11:36 11 uur 36. Remco Evenepoel ziet het gevaar en komt - bijna op zijn dooie gemakje - naar voren. Ook UAE, Bahrain en zelfs Lotto hebben zin om oorlog te maken. . Remco Evenepoel ziet het gevaar en komt - bijna op zijn dooie gemakje - naar voren. Ook UAE, Bahrain en zelfs Lotto hebben zin om oorlog te maken.

clock 11:35 11 uur 35. Waaiers? Er wordt plots stevig gekoerst, zowaar zelfs door de mannen van Movistar (die met Lazkano een mannetje vooraan hebben). Dit zou erop kunnen wijzen dat de wind plots gunstig staat om een waaiertje te trekken, wat voorlopig niet lukt. . Waaiers? Er wordt plots stevig gekoerst, zowaar zelfs door de mannen van Movistar (die met Lazkano een mannetje vooraan hebben). Dit zou erop kunnen wijzen dat de wind plots gunstig staat om een waaiertje te trekken, wat voorlopig niet lukt.

clock 11:23 Val. Een domme valpartij in de staart van het peloton zorgt ervoor dat Olav Kooij en Frederik Rodenberg de Arabische grond kussen. Sprinter Kooij lijkt niet al te veel last te hebben van zijn val, maar Rodenberg blijft op zijn buik op het asfalt liggen. Verliest DSM een tweede renner vandaag, na Tobias Lund Andresen? . 11 uur 23. fall Val Een domme valpartij in de staart van het peloton zorgt ervoor dat Olav Kooij en Frederik Rodenberg de Arabische grond kussen. Sprinter Kooij lijkt niet al te veel last te hebben van zijn val, maar Rodenberg blijft op zijn buik op het asfalt liggen. Verliest DSM een tweede renner vandaag, na Tobias Lund Andresen?

clock 11:22 Verschil loopt terug. We zitten op 85 kilometer van de aankomstboog en voor het eerst begint de voorsprong van de 4 vluchters (Planckaert, Lazkano, Lucca en Magli) te slinken. Ze hadden de 6 minuten in zicht, maar nu zijn het er nog maar 5. . 11 uur 22. time difference Verschil loopt terug We zitten op 85 kilometer van de aankomstboog en voor het eerst begint de voorsprong van de 4 vluchters (Planckaert, Lazkano, Lucca en Magli) te slinken. Ze hadden de 6 minuten in zicht, maar nu zijn het er nog maar 5.

clock 11:06 11 uur 06. Geprikkelde Adam Yates? Een man die we straks zeker in de gaten moeten houden, is Adam Yates. De Brit werd vorig jaar naar Jebel Jais in de sprint bergop geklopt door Tadej Pogacar en eindigde een jaar eerder ook al vlak achter Pogacar, toen wel als 3e. Nu is Yates verlost van Pogacar, niet alleen omdat de Sloveen de UAE Tour in laatste instantie heeft geschrapt, maar ook omdat ze sinds dit jaar ploegmaats zijn bij UAE. Yates zal zich wel moeten revancheren, want de eerste twee dagen verliepen niet al te best: in rit 1 verloor hij in de waaiers bijna een minuut en de ploegentijdrit was met een 8e plaats ook geen oorverdovend succes. . Geprikkelde Adam Yates? Een man die we straks zeker in de gaten moeten houden, is Adam Yates. De Brit werd vorig jaar naar Jebel Jais in de sprint bergop geklopt door Tadej Pogacar en eindigde een jaar eerder ook al vlak achter Pogacar, toen wel als 3e.



Nu is Yates verlost van Pogacar, niet alleen omdat de Sloveen de UAE Tour in laatste instantie heeft geschrapt, maar ook omdat ze sinds dit jaar ploegmaats zijn bij UAE. Yates zal zich wel moeten revancheren, want de eerste twee dagen verliepen niet al te best: in rit 1 verloor hij in de waaiers bijna een minuut en de ploegentijdrit was met een 8e plaats ook geen oorverdovend succes.

clock 10:55 Waterdrager Cavendish. Sprinter Mark Cavendish hoeven we op deze aankomst bergop natuurlijk niet te verwachten, maar De Brit doet er wel alles aan om zich geliefd te maken bij zijn nieuwe ploegmaats bij Astana. Hij is dan ook niet te beroerd om voor waterdrager te spelen, met enkele bidons in zijn achterzak. . 10 uur 55. food Waterdrager Cavendish Sprinter Mark Cavendish hoeven we op deze aankomst bergop natuurlijk niet te verwachten, maar De Brit doet er wel alles aan om zich geliefd te maken bij zijn nieuwe ploegmaats bij Astana. Hij is dan ook niet te beroerd om voor waterdrager te spelen, met enkele bidons in zijn achterzak.

clock 10:34 Tijdsverschil. Een langgerekt peloton, nog altijd onder aanvoering van de jongens van Ineos en in mindere mate die van Bahrain. Maar vergis je niet: het gaat nog altijd niet geweldig snel in de grote groep. Het verschil schommelt nog altijd tussen 4 en 5 minuten. . 10 uur 34. time difference Tijdsverschil Een langgerekt peloton, nog altijd onder aanvoering van de jongens van Ineos en in mindere mate die van Bahrain. Maar vergis je niet: het gaat nog altijd niet geweldig snel in de grote groep. Het verschil schommelt nog altijd tussen 4 en 5 minuten.

clock 10:30 10 uur 30. Lucca en Magli. We moeten ook nog onze twee groene jongens in de spits voorstellen: Riccardo Lucca wordt over 2 dagen 26 jaar en won vorig jaar een rit in de Adriatica Ionica Race, een 2.1-koers in Italië. Onder meer aan die overwinning dankt hij zijn contract bij Green Project-Bardiani. Ook Filippo Magli zette deze winter definitief een stapje hogerop. Zijn erelijst bij de profs is nog maagdelijk wit. . Lucca en Magli We moeten ook nog onze twee groene jongens in de spits voorstellen: Riccardo Lucca wordt over 2 dagen 26 jaar en won vorig jaar een rit in de Adriatica Ionica Race, een 2.1-koers in Italië. Onder meer aan die overwinning dankt hij zijn contract bij Green Project-Bardiani.



Ook Filippo Magli zette deze winter definitief een stapje hogerop. Zijn erelijst bij de profs is nog maagdelijk wit.

clock 10:23 10 uur 23. Er is toch een klein beetje stress door de wind, al blaast die vandaag vooral in het nadeel. Remco Evenepoel. Er is toch een klein beetje stress door de wind, al blaast die vandaag vooral in het nadeel. Remco Evenepoel

clock 10:14 10 uur 14. Hermans: "Al blij met 2 goeie dagen na jaar ellende". Hermans: "Al blij met 2 goeie dagen na jaar ellende"

clock 10:02 Tijdsverschil. In de afdaling hebben de 4 leiders elkaar weer gevonden. Ze vlammen richting de voet van Jebel Jais, wel nog altijd meer dan 100 kilometer verderop. Het verschil blijft wel stijgen, naar 4 minuten. . 10 uur 02. time difference Tijdsverschil In de afdaling hebben de 4 leiders elkaar weer gevonden. Ze vlammen richting de voet van Jebel Jais, wel nog altijd meer dan 100 kilometer verderop. Het verschil blijft wel stijgen, naar 4 minuten.

clock 09:55 Planckaert wint tussensprint. Het is ooit anders geweest, maar er wordt stevig strijd geleverd in de kopgroep voor de punten, seconden en vooral de centjes bij de eerste tussensprint van de dag. De jongens van Green Project-Bardiani denken Planckaert tussen hun boterham te leggen, maar de Belg lacht uiteindelijk het laatst. . 09 uur 55. sprint point Planckaert wint tussensprint Het is ooit anders geweest, maar er wordt stevig strijd geleverd in de kopgroep voor de punten, seconden en vooral de centjes bij de eerste tussensprint van de dag. De jongens van Green Project-Bardiani denken Planckaert tussen hun boterham te leggen, maar de Belg lacht uiteindelijk het laatst.

clock 09:54 Een beeldje van de kopgroep, met achteraan Edward Planckaert. 09 uur 54. Een beeldje van de kopgroep, met achteraan Edward Planckaert

clock 09:44 09 uur 44. Lazkano. Met een verschil van meer dan 3 minuten op het peloton is Oier Lazkano vooraan virtueel de leider in deze koers. De 23-jarige Spanjaard van Movistar is zeker geen sukkelaar, want vorig jaar won hij nog een etappe in de Ronde van Wallonië, toen hij vanuit de vlucht kon overleven. Een maandje eerder werd hij ook al 2e op het Spaanse kampioenschap tijdrijden. . Lazkano Met een verschil van meer dan 3 minuten op het peloton is Oier Lazkano vooraan virtueel de leider in deze koers. De 23-jarige Spanjaard van Movistar is zeker geen sukkelaar, want vorig jaar won hij nog een etappe in de Ronde van Wallonië, toen hij vanuit de vlucht kon overleven. Een maandje eerder werd hij ook al 2e op het Spaanse kampioenschap tijdrijden.

clock 09:32 09 uur 32. Het is een lange aanloop en dan een explosief slot. De steilste kilometer is helemaal op het einde. Sparen, sparen, sparen wordt het devies. Na 2 zeges voor de ploeg is winnen geen must meer. Als ik mijn positie kan behouden en misschien een paar seconden winnen op Bilbao en Plapp zal ik tevreden zijn. Remco Evenepoel. Het is een lange aanloop en dan een explosief slot. De steilste kilometer is helemaal op het einde. Sparen, sparen, sparen wordt het devies. Na 2 zeges voor de ploeg is winnen geen must meer. Als ik mijn positie kan behouden en misschien een paar seconden winnen op Bilbao en Plapp zal ik tevreden zijn. Remco Evenepoel

clock 09:31 09 uur 31. Evenepoel: "Sparen, sparen, sparen". Evenepoel: "Sparen, sparen, sparen"

clock 09:30 09 uur 30. Bahrain helpt Ineos. In het peloton wordt het werk niet alleen overgelaten aan Ineos, de ploeg van leider Luke Plapp. Ook Bahrain Victorious, met Pello Bilbao, heeft twee mannetjes meegestoken in de achtervolging. Bij Soudal-Quick Step zien ze het graag gebeuren. Zij kunnen de kat uit de boom kijken. Het enige nadeel: er is geen kat te zien langs de kant van de weg. . Bahrain helpt Ineos In het peloton wordt het werk niet alleen overgelaten aan Ineos, de ploeg van leider Luke Plapp. Ook Bahrain Victorious, met Pello Bilbao, heeft twee mannetjes meegestoken in de achtervolging. Bij Soudal-Quick Step zien ze het graag gebeuren. Zij kunnen de kat uit de boom kijken. Het enige nadeel: er is geen kat te zien langs de kant van de weg.