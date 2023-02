LIVE UAE Tour: vervolledigt Remco Evenepoel zijn Arabisch drieluik in eerste aankomst bergop?

clock 08:48 08 uur 48. De leiders luisteren naar de namen Edward Planckaert en Oier Lazkano. Riccardo Lucca probeert als enige nog de oversteek te maken. . De leiders luisteren naar de namen Edward Planckaert en Oier Lazkano. Riccardo Lucca probeert als enige nog de oversteek te maken.

clock 08:43 08 uur 43 match begonnen start time Meteen een aanval! De koers is nu echt op gang gevlagd en meteen springen een renner van Alpecin-Deceuninck en Movistar weg. In het peloton lijken ze geen zin te hebben in een zinderende jacht.

clock 08:43 08 uur 43. Officieuze start. Aan het parasollenstrand (umbrella beach) van Fujairah is de officieuze start van deze 3e etappe gegeven. . Officieuze start Aan het parasollenstrand (umbrella beach) van Fujairah is de officieuze start van deze 3e etappe gegeven.

clock 08:42 08 uur 42.

clock 08:25 08 uur 25. Glooiende aanloop. Anders dan we gewoon zijn in koersen in het Midden-Oosten is ook de aanloop naar de slotklim van Jebel Jais niet biljartvlak. De eerste 150 kilometer worden over lichtjes glooiende wegen afgewerkt. Onderweg liggen ook twee tussensprints, waar bonificatieseconden te rapen vallen. Krijgen we daar een strijd tussen leider Luke Plapp en Remco Evenepoel, die allebei in dezelfde tijd staan? . Glooiende aanloop Anders dan we gewoon zijn in koersen in het Midden-Oosten is ook de aanloop naar de slotklim van Jebel Jais niet biljartvlak. De eerste 150 kilometer worden over lichtjes glooiende wegen afgewerkt.



Onderweg liggen ook twee tussensprints, waar bonificatieseconden te rapen vallen. Krijgen we daar een strijd tussen leider Luke Plapp en Remco Evenepoel, die allebei in dezelfde tijd staan?

clock 08:12 Geen Jay Vine meer. Na 2 etappes hebben we met Jay Vine een eerste opgever in deze UAE Tour. De Australiër was in blakende vorm in het seizoensbegin - met onder meer winst in de Tour Down Under - maar hij begon aan deze ronde met lichte kniepijn die de voorbije dagen is verergerd. Vine moest gisteren ook als eerste lossen bij UAE in de ploegentijdrit, wat opmerkelijk is gezien zijn Australische titel tijdrijden. "We hebben besloten om Jay uit voorzorg uit de koers te halen. Hij krijgt nu tijd om te herstellen", laat zijn team weten. . 08 uur 12. give up Geen Jay Vine meer Na 2 etappes hebben we met Jay Vine een eerste opgever in deze UAE Tour. De Australiër was in blakende vorm in het seizoensbegin - met onder meer winst in de Tour Down Under - maar hij begon aan deze ronde met lichte kniepijn die de voorbije dagen is verergerd. Vine moest gisteren ook als eerste lossen bij UAE in de ploegentijdrit, wat opmerkelijk is gezien zijn Australische titel tijdrijden.



"We hebben besloten om Jay uit voorzorg uit de koers te halen. Hij krijgt nu tijd om te herstellen", laat zijn team weten.

clock 08:08 08 uur 08. Klim naar Jebel Jais. De bergrit naar Jebel Jais is een vaste waarde in de UAE Tour en telkens wisten grote namen te winnen. In 2019 was Primoz Roglic in de sprint bergop sneller dan Tom Dumoulin en Dan Martin, een jaar later boekte Jonas Vingegaard er zijn tweede profzege door Tadej Pogacar te verslaan. Die laatste kon uiteindelijk wel ook eens winnen op Jebel Jais. Vorig jaar deed de Sloveen Adam Yates de baard af. . Klim naar Jebel Jais De bergrit naar Jebel Jais is een vaste waarde in de UAE Tour en telkens wisten grote namen te winnen. In 2019 was Primoz Roglic in de sprint bergop sneller dan Tom Dumoulin en Dan Martin, een jaar later boekte Jonas Vingegaard er zijn tweede profzege door Tadej Pogacar te verslaan. Die laatste kon uiteindelijk wel ook eens winnen op Jebel Jais. Vorig jaar deed de Sloveen Adam Yates de baard af.