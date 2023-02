LIVE UAE Tour: EF verrassend sneller dan UAE in ploegentijdrit, slaat Soudal-Quick Step straks nieuwe slag?

clock 11:35 Trek had er zin in. Bij Trek-Segafredo hebben ze zich gesmeten, wat resulteert in een voorlopig 3e tijd, op slechts 3 seconden van UAE. . 11 uur 35. time point Trek had er zin in Bij Trek-Segafredo hebben ze zich gesmeten, wat resulteert in een voorlopig 3e tijd, op slechts 3 seconden van UAE.

clock 11:25 11 uur 25. Tussenstand. 1. EF-EasyPost - 18'18" 2. UAE - op 15" 3. Groupama-FDJ - 25" 4. Israel-Premier Tech - 31" 5. AG2R-Citroën - 32" . Tussenstand 1. EF-EasyPost - 18'18"

2. UAE - op 15"

3. Groupama-FDJ - 25"

4. Israel-Premier Tech - 31"

5. AG2R-Citroën - 32"

clock 11:23 EF vliegt. Bij EF-EasyPost hebben ze een geweldige winter achter de rug en dat bewijzen ze hier nu ook met enkele "mindere goden" in de ploegentijdrit van de UAE. Ze zijn maar liefst 15 seconden sneller dan thuisploeg UAE. Die laatste ploeg was dan toch niet helemaal hersteld van de mentale klap van gisteren. . 11 uur 23. time point EF vliegt Bij EF-EasyPost hebben ze een geweldige winter achter de rug en dat bewijzen ze hier nu ook met enkele "mindere goden" in de ploegentijdrit van de UAE. Ze zijn maar liefst 15 seconden sneller dan thuisploeg UAE. Die laatste ploeg was dan toch niet helemaal hersteld van de mentale klap van gisteren.

clock 11:22 11 uur 22. Na Trek en Bardiani ("Green Project") is het zo meteen tijd aan Movistar. Opnieuw 3 teams die niet echt een favoriet in hun gelederen hebben. . Na Trek en Bardiani ("Green Project") is het zo meteen tijd aan Movistar. Opnieuw 3 teams die niet echt een favoriet in hun gelederen hebben.

clock 11:19 11 uur 19.

clock 11:13 EF sterk bezig. Onze woorden zijn nog niet koud of ze worden al gelogenstraft. EF is bij het tussenpunt maar liefst 16 seconden sneller dan UAE. Simon Carr, Andrey Amador, Georg Steinhauser en Marijn van den Berg zijn de bekendste krachten bij de Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters. . 11 uur 13. time difference EF sterk bezig Onze woorden zijn nog niet koud of ze worden al gelogenstraft. EF is bij het tussenpunt maar liefst 16 seconden sneller dan UAE. Simon Carr, Andrey Amador, Georg Steinhauser en Marijn van den Berg zijn de bekendste krachten bij de Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters.

clock 11:11 11 uur 11. Ook EF-EasyPost en Intermarché-Circus-Wanty zijn onderweg. Ploegen die niet meteen grote klassementsambities hebben en die we wellicht dus ook niet hoog in het dagklassement mogen verwachten vandaag. . Ook EF-EasyPost en Intermarché-Circus-Wanty zijn onderweg. Ploegen die niet meteen grote klassementsambities hebben en die we wellicht dus ook niet hoog in het dagklassement mogen verwachten vandaag.

clock 11:03 11 uur 03. Kleine verschillen. De verschillen bij het tussenpunt en aan de finish zijn tot nu toe vrij klein. De tijd dat er met minuten werd gesmeten bij een ploegentijdrit lijkt voorbij. . Kleine verschillen De verschillen bij het tussenpunt en aan de finish zijn tot nu toe vrij klein. De tijd dat er met minuten werd gesmeten bij een ploegentijdrit lijkt voorbij.

clock 10:59 Groupama beperkt verlies. Groupama-FDJ verliest maar 10 seconden op UAE. Betekent dit dat de Fransen het goed gedaan hebben of waren de jongens van UAE wat minder snel dan verwacht? . 10 uur 59. time point Groupama beperkt verlies Groupama-FDJ verliest maar 10 seconden op UAE. Betekent dit dat de Fransen het goed gedaan hebben of waren de jongens van UAE wat minder snel dan verwacht?

clock 10:58 10 uur 58. Belangrijkste starttijden. Deze ploegen komen er nog aan: 11.05 u EF-EasyPost 11.10 u Intermarché-Circus-Wanty 11.40 u Bora-Hansgrohe 11.45 u Jumbo-Visma 11.50 u Ineos Grenadiers 11.55 u Lotto-Dstny 12.00 u Astana 12.05 u Bahrain Victorious 12.10 u Soudal-Quick Step (laatste) . Belangrijkste starttijden Deze ploegen komen er nog aan:



11.05 u EF-EasyPost 11.10 u Intermarché-Circus-Wanty 11.40 u Bora-Hansgrohe 11.45 u Jumbo-Visma 11.50 u Ineos Grenadiers 11.55 u Lotto-Dstny 12.00 u Astana 12.05 u Bahrain Victorious 12.10 u Soudal-Quick Step (laatste)



clock 10:54 UAE zet eerste tijd neer. Voor UAE zit het er na iets meer dan een kwartier al op: 18'33" deden ze over het parcours van een goeie 17 kilometer. Wat is die tijd waard? We zullen het snel weten. . 10 uur 54. time point UAE zet eerste tijd neer Voor UAE zit het er na iets meer dan een kwartier al op: 18'33" deden ze over het parcours van een goeie 17 kilometer. Wat is die tijd waard? We zullen het snel weten.

clock 10:51 10 uur 51. Vine lost. Jay Vine vloog in het begin van het seizoen en werd in die periode Australisch tijdritkampioen en eindwinnaar van de Tour Down Under. Maar nu is de vorm van de UAE-renner duidelijk een stuk minder. Vine moet als eerste lossen. Hij kan een goed eindklassement nu zéker vergeten. . Vine lost Jay Vine vloog in het begin van het seizoen en werd in die periode Australisch tijdritkampioen en eindwinnaar van de Tour Down Under. Maar nu is de vorm van de UAE-renner duidelijk een stuk minder. Vine moet als eerste lossen. Hij kan een goed eindklassement nu zéker vergeten.

clock 10:50 10 uur 50.

clock 10:49 10 uur 49. Osborne net op tijd. Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) werd afgelopen zaterdag bijna voor de tweede keer wereldkampioen esports op de rollen, maar de Duitser was blijkbaar niet helemaal uitgeslapen, want hij moest zich reppen om op tijd te kunnen vertrekken. Ook Alpecin heeft niet de meest indrukwekkende ploeg aan de start van deze UAE Tour. . Osborne net op tijd Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) werd afgelopen zaterdag bijna voor de tweede keer wereldkampioen esports op de rollen, maar de Duitser was blijkbaar niet helemaal uitgeslapen, want hij moest zich reppen om op tijd te kunnen vertrekken. Ook Alpecin heeft niet de meest indrukwekkende ploeg aan de start van deze UAE Tour.

clock 10:45 Pieter Serry is de ongelukkige die straks achter "aerokogel" Remco Evenepoel moet plaatsnemen. 10 uur 45. Pieter Serry is de ongelukkige die straks achter "aerokogel" Remco Evenepoel moet plaatsnemen

clock 10:40 10 uur 40. UAE gaat als eerste van start. UAE gaat als eerste van start

clock 10:40 10 uur 40. Groupama-FDJ. Met Groupama-FDJ is ook een tweede ploeg aan de werkdag begonnen. Zij hebben geen echte specialisten van de ploegentijdrit aan boord. Arnaud Démare zal zijn sprintersbenen willen sparen voor de komende dagen en het klassement van Michael Storer lijkt na gisteren al gaan vliegen. . Groupama-FDJ Met Groupama-FDJ is ook een tweede ploeg aan de werkdag begonnen. Zij hebben geen echte specialisten van de ploegentijdrit aan boord. Arnaud Démare zal zijn sprintersbenen willen sparen voor de komende dagen en het klassement van Michael Storer lijkt na gisteren al gaan vliegen.

clock 10:35 10 uur 35 match begonnen start time We zijn vertrokken! UAE is van het startpodium gebold. Dat zij als eerste van start gaan, wijst erop dat ze gisteren helemaal de boot zijn ingegaan. Maar onderschat deze ploeg niet: Adam Yates, Jay Vine, Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Marc Soler en Juan Sebastian Molano: dit zevental moet het doen voor de jongens van de Emiraten.

clock 10:26 10 uur 26. Aftellen. Nog 10 minuten en UAE gaat als eerste team van start in deze ploegentijdrit. Die zullen al meteen een goeie richttijd neerzetten. . Aftellen Nog 10 minuten en UAE gaat als eerste team van start in deze ploegentijdrit. Die zullen al meteen een goeie richttijd neerzetten.