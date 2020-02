LIVE: Campenaerts, Steels en De Buyst kleuren kopgroep in UAE Tour

Nog eens herhalen dat we 3 Belgen tellen in de vuurlinie. Campenaerts, Steels en De Buyst kunnen nog altijd zwaaien met een voorsprong van meer dan 4 minuten.

11 uur 43. Nog eens herhalen dat we 3 Belgen tellen in de vuurlinie. Campenaerts, Steels en De Buyst kunnen nog altijd zwaaien met een voorsprong van meer dan 4 minuten.

Er was een val in het peloton. 10 uur 56.

10 uur 20. Waaiergevaar. UAE Team Emirates probeert het peloton in waaiers te trekken. Allemaal in dienst van toptalent Tadej Pogacar.

09 uur 55. Belgische kopgroep. Vier renners hebben een voorsprong van ruim 3 minuten bij elkaar gefietst. Nederlands is de voertaal voorin, want Victor Campenaerts (NTT), Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) en Stijn Steels (Deceuninck-Quick Step) vertoeven allemaal in de kopgroep. Umberto Marengo (Vini Zabu) is de eenzame Italiaan in het leiderskwartet.