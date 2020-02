Loetsenko juicht te vroeg, Pogacar profiteert, Yates domineert in UAE Tour

Déjà-vu in de UAE Tour: net als eergisteren moesten de renners in de Arabische hitte de Jebel Hafeet bedwingen, een slotklim van 10 kilometer. Leider Adam Yates, die de derde etappe had gewonnen in een recordtijd, wist dus wat hem opnieuw te wachten stond.

De pionnetjes van Mitchelton-Scott hielden het peloton stevig in hun greep, omdat de kans op waaiers groot was door de stevige wind. Slechts vijf avonturiers kregen groen licht om de voorhoede te kleuren, met onder meer Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) en James Knox (Deceuninck-Quick Step).

De koplopers zongen het uit tot aan de voet van de slotklim, maar dan was het elk voor zich. James Knox, vorig jaar nog 11e in de Vuelta, toonde meteen zijn klimmerscapaciteiten en ging eenzaam op zoek naar de top. De favorieten hielden zich lang koest en de 24-jarige Brit droomde al van de ritzege.

Tot Tadej Pogacar zijn duivels ontbond. Maar liefst vijf keer probeerde de jonge Sloveen Yates af te schudden, maar steevast zonder succes. De klassementsstrijd was gestreden, de top 4 mocht nog vechten om de ritzege. Loetsenko (Astana) was in de sprint iets te zeker van zijn stuk, Pogacar snelde hem net voor de streep nog voorbij.