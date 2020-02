Groenewegen legt andere sprinttoppers over de knie in UAE Tour

Na het klimgeweld van gisteren kregen de renners in de VAE een biljartvlak parcours voorgeschoteld in de vierde rit. Een nieuwe kans voor de vele topsprinters aanwezig in het Midden-Oosten. De vorige afspraak werd in de openingsrit geregeld door Pascal Ackermann.

De Australiër Will Clarke en de Serviër Veljko Stojnić namen het verplichte nummer van de vroege vlucht op zich. Die laatsgenoemde gaf er op 20km van de meet al de brui aan, Clarke hield het wat langer vol en werd op 7,5km ingerekend.

Niets stond de aangekondigde massaspurt nog in de weg. Sam Bennett leek het best afgezet te worden, maar de Ier van Deceuninck-Quick Step kon niet voldoende meer versnellen. Groenewegen kwam er gepast uit en de Nederlander maakte het machtig af. Met ook Gaviria, Ackermann, Bennett en Ewan in de top 5 oogt de uitslag erg puik.

Morgen moet er opnieuw geklommen worden in de VAE. De vijfde etappe eindigt met een klim van om en bij de 10km naar Jebel Haffet. Adam Yates verdedigt er zijn leiderstrui.