Elisa Balsamo triomfeert voor eigen volk met machtssprint in Trofeo Alfredo Binda

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft in eigen land de Trofeo Alfredo Binda gewonnen, de 6e wedstrijd van de WorldTour-kalender bij de vrouwen. Balsamo was in Cittiglio de snelste van een elitegroepje, voor Blanka Vas en Cat Ferguson. Voor de renster van Lidl-Trek is het al haar 3e zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker.