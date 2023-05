Giacomo Nizzolo klopt Arnaud De Lie in millimetersprint in Tro-Bro Léon

Net geen 30 kilometer aan onverharde wegen: Arnaud De Lie liet zich niet afschrikken en forceerde in het slot van een harde koers mee de forcing.

In verschillende trapjes klitten nog 6 renners aan zijn wiel. Giacomo Nizzolo leek te plooien, maar kon zijn wagon toch nog aanhaken.

In een prangende en lange sprint was de Italiaan de belangrijkste uitdager van De Lie.

De voormalige Europese kampioen was een fractie sneller nadat de Lotto-kopman veel krachten had opgebruikt om de achtervolgende groep niet te laten terugkeren.

Voor Nizzolo is het de eerste overwinning in bijna een jaar. Voor zijn ploeg Israel-Premier Tech is het helemaal een opsteker: de nul is eindelijk weg voor hen.