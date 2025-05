XDS Astana viert twee keer feest in Turkije: Matteo Malucelli pakt de slotrit, Wout Poels is de eindwinnaar

Tour of Türkiye

XDS Astana heeft ook in de slotetappe van de Ronde van Turkije zijn dominantie nog eens in de verf gezet. Wout Poels stelde zijn eindzege veilig, terwijl ploegmaat Matteo Malucelli de laatste etappe meegraaide.

In de korte slotrit van 105 kilometer, tussen Cesme en Izmir, maakte het Nederlandse talent Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) in de heuvelachtige eerste wedstrijdhelft de oversteek naar een ruime vroege vlucht.

Del Grosso won eerder deze week nog een etappe, maar een tweede etappezege zat er voor hem niet meer in: op 3 kilometer van de streep werd hij ingerekend, samen met de andere vluchters.

In de chaotische massasprint die volgde, wurmde Matteo Malucelli zich door de kleinste gaatjes en zorgde hij zo voor de vierde ritzege van XDS Astana deze week. De Kazakse ploeg had met Wout Poels bovendien ook de eindwinnaar in de gelederen.