Elia Viviani veegt de 0 weg in een Lotto-truitje met krappe sprintzege in Ronde van Turkije

Elia Viviani heeft voor het eerst dit seizoen de hoofdvogel afgeschoten. In de zevende etappe van de Ronde van Turkije was hij nipt de snelste in de massasprint. Het is voor de Italiaan zijn eerste zege sinds zijn verrassende overstap naar Lotto. Wout Poels blijft leider in de achtdaagse rittenkoers.

De massasprint werd nog wat ontregeld door een valpartij in de voorlaatste kilometer, maar de voorwacht van het peloton merkte er niks van. Lotto kon als laatste de sprint lanceren, maar het was Matteo Malucelli die als eerste aanging.

De Belg Jelle Vermoote was de laatste overlever van een vroege vlucht. Net als enkele late uitvallers had hij geen kans op een stunt richting Cesme.

Het slotweekend in de Ronde van Turkije is niet zo uitdagend. In de finale lagen vandaag nog wat knikjes, maar die brachten de snelle mannen niet in de problemen.

Na zijn 90e profzege was Elia Viviani lyrisch over ploegmaat Jasper De Buyst. "Hij maakte het verschil vandaag. Hij is een van de beste sprintloodsen ter wereld."

"Stéphane Heulot (CEO van de Lotto-ploeg, red.) heeft me deze kans geboden. Dit is hoe ik de ploeg wil terugbetalen. Ik heb altijd gedacht dat ik het nog in me had."

Viviani beseft ook dat hij niet meer de topsprinter is van weleer. "Ik kan niet meer verwachten dat ik 18 keer win in een seizoen. Maar eenmaal je dat beseft, is het belangrijk om je hoofd niet te laten hangen. Hopelijk is deze zege de eerste van vele."