Astana opnieuw boven in Turkije, waar hond het peloton even doet opschrikken

Harold Martin Lopez (Astana) heeft de 6e rit in de Ronde van Turkije gewonnen. De Colombiaan won met een paar seconden voorsprong op zijn ploegmaat Wout Poels, die leider blijft. Onderweg moest het peloton even opletten toen een hond op de weg liep, al liep alles goed af.

Was dat even schrikken. Met nog 8 kilometer te gaan, bereidde het peloton zich voor op de slotklim in de 6e rit van de Ronde van Turkije, toen plots een hond op de weg liep.



De viervoeter was zich van geen kwaad bewust en trippelde vrolijk opnieuw naar de kant. Het toen al uitgedunde peloton kwam met de schrik vrij en kon zonder problemen naar de slotklim.



Die was een dikke 4 kilometer lang aan meer dan 8% gemiddeld. Leider Wout Poels ging op zoek naar zijn tweede overwinning van de week, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats.



De overwinning bleef wel binnen de ploeg. Harold Martin Lopez zette namelijk verschroeiend aan met nog een kilometer te gaan en Poels kon niet volgen. In het algemeen klassement blijft Poels wel leider met nog 2 relatief vlakke etappes voor de boeg.