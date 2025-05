"Met risico's in de afdalingen in het achterhoofd": 5e etappe van Ronde van Turkije afgelast door slechte weer

Afgelast

De vijfde etappe in de wielerronde van Turkije is donderdag vanwege het slechte weer afgelast. De renners zouden aanvankelijk 151 km afleggen tussen Marmaris en Aydin, met onderweg een stevige klim en een lange vlakke finale, maar de weergoden waren spelbreker.



Ook een plan om de eerste 70 km te neutraliseren, ging uiteindelijk niet door. De organisatie verwijst in een reactie op X naar "de veiligheid van de renners als topprioriteit, vooral met de potentiële risico's in afdalingen in het achterhoofd".



Morgen/vrijdag staat in rit zes 156 km op het programma met start en aankomst in Selçuk, met de streep bovenop een klim van ruim vier km aan 8,4 procent gemiddeld. De Nederlander Wout Poels (XDS Astana Team) draagt de leiderstrui na zijn zege woensdag in de koninginnenrit. De 60e Ronde van Turkije eindigt zondag.