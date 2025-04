XDS Astana heerst ook in Turks hondenweer: Wout Poels klautert naar dubbelslag in koninginnenrit

Tour of Türkiye

Tour of Türkiye Rit 4, afgelopen, winnaar Wout Poels

XDS Astana mag net als gisteren juichen in de Ronde van Turkije: Wout Poels heeft in Akyaka victorie gekraaid op een aankomst bergop. De Nederlander won voor zijn ploegmakker Harold Martin Lopez en is ook de nieuwe leider.