Nét niet voor Lander Loockx: Belg moet enkel onbekende Gonov voor zich dulden na prangende sprint in Turkije

Tour of Türkiye

Wat scheelde het? Lander Loockx van Unibet Tietema Rockets is dinsdag tweede geworden in de derde etappe van de wielerronde van Turkije. In een pelotonsprint moest hij enkel de verrassende Rus Lev Gonov van Astana voor zich dulden. De Nederlander Tibor Del Grosso finishte als derde en behoudt zo zijn leiderstrui.