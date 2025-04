Nu wel raak: toptalent Tibor Del Grosso (21) sprint met overmacht naar eerste profzege in Ronde van Turkije

De nul is van de tabellen. Nederlands toptalent Tibor Del Grosso heeft voor het eerst van een profzege geproefd. De renner van Alpecin-Deceuninck was de snelste in een sprint bergop. Del Grosso mag ook meteen de leiderstrui dragen in Turkije, Lander Loockx was de beste Belg op plek 3.

Del Grosso kwam vorige maand al dicht bij zijn eerste profzege in de Ronde van Catalonië. Nu is de nul weg bij de regerend wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Hij mag als kers op de taart de leiderstrui dragen in Turkije.

"Het was echt een lastige finish, een kilometer omhoog. Een aankomst die me ligt", glimlacht Del Grosso.

"En de twee beklimmingen daarvoor hadden de kans geboden om de pure sprinters te lossen. Maar er zaten toch nog enkele hele snelle jongens in het peloton."

De Nederlander was verrast dat hij zo veel overschot had in de sprint: "Ik dacht dat iedereen nog een versnelling in de benen zou hebben. Ik wachtte tot iemand voor me zou versnellen, maar niemand deed het."

"Even dacht ik dat het te laat voor me zou zijn, maar ik was blij dat ik er toch nog over kwam. Ik ben blij dat ik het werk van de ploegmaats af kan maken."