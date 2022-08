Victor Campenaerts heeft zijn eendagskoers te pakken in de Tour of Leuven

"Ik had deze koers echt wel aangeduid. Het is een parcours dat ik fantastisch vind en als mijn broekzak ken. De ploeg was ook heel gemotiveerd en we hadden ook steeds het overwicht", vertelde Victor Campenaerts voor de camera.



"Ik had vertrouwen in mijn sprint, maar het is altijd moeilijk. Ik heb Stybar de kop opgedrongen, omdat hij normaal de snelste is. Maar ik wist dat ik goed was."



"Wielrennen draait niet alleen om winnen. Dat besef ik door ouder te worden. Het betekent ook plezier en vriendschap. Voor sommige mensen betekent het ook entertainment, maar in Afrika betekent het ook hoop."



"Bij mijn vorige ploeg, Qhubeka, bestaat er ook een project dat losstaat van het wielrennen. Zij proberen mensenlevens in Afrika te veranderen. Wielrennen kan daarom ook voor hoop zorgen", sloot de winnaar van de dag af.