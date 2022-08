LIVESTREAM: Stybar en Campenaerts lijken voor de zege te mogen strijden in Leuven

clock 17:14 17 uur 14. Daar is Kristoff! Met iets minder dan 10 kilometer te rijden, toont Alexander Kristoff zich ook nog eens. De Noor probeert het tempo in de achtervolgende groep nog eens aan te schroeven, maar krijgt niemand mee. . Daar is Kristoff! Met iets minder dan 10 kilometer te rijden, toont Alexander Kristoff zich ook nog eens. De Noor probeert het tempo in de achtervolgende groep nog eens aan te schroeven, maar krijgt niemand mee.

clock 17:09 17 uur 09. Alaphilippe lijkt nog niet over zijn beste benen te beschikken en heeft nooit echt een hoofdrol kunnen spelen vandaag. De Fransman mist duidelijk nog wat wedstrijdritme om helemaal de oude te worden. . Alaphilippe lijkt nog niet over zijn beste benen te beschikken en heeft nooit echt een hoofdrol kunnen spelen vandaag. De Fransman mist duidelijk nog wat wedstrijdritme om helemaal de oude te worden.

clock 17:07 17 uur 07. Laatste ronde. De bel weerklinkt in Leuven en Stybar en Campenaerts beginnen aan de laatste ronde van deze Tour of Leuven. Met nog steeds iets meer dan een halve minuut bonus, lijken de twee leiders voor de zege te mogen strijden. . Laatste ronde De bel weerklinkt in Leuven en Stybar en Campenaerts beginnen aan de laatste ronde van deze Tour of Leuven. Met nog steeds iets meer dan een halve minuut bonus, lijken de twee leiders voor de zege te mogen strijden.

clock 17:04 17 uur 04. Stybar en Campenaerts zijn twee goede renners die elkaar begrijpen. José De Cauwer. Stybar en Campenaerts zijn twee goede renners die elkaar begrijpen José De Cauwer

clock 17:03 17 uur 03. Het valt nu toch weer wat stil bij de achtervolgende groep, want plots zien de twee leiders hun voorsprong oplopen tot 24 seconden. Tovert er nog iemand een tegenaanval uit de hoed? . Het valt nu toch weer wat stil bij de achtervolgende groep, want plots zien de twee leiders hun voorsprong oplopen tot 24 seconden. Tovert er nog iemand een tegenaanval uit de hoed?

clock 16:59 10". Stybar en Campenaerts hebben een bonus van een tiental seconden op het peloton met alle andere favorieten. Met nog 20 kilometer te rijden, is er nog niets beslist hier. . 16 uur 59. time difference 10" Stybar en Campenaerts hebben een bonus van een tiental seconden op het peloton met alle andere favorieten. Met nog 20 kilometer te rijden, is er nog niets beslist hier.

clock 16:58 16 uur 58. De samenwerking tussen Stybar en Campenaerts lijkt niet van harte. Beide renners kijken elkaar dooringend aan, maar veizen het tempo dan toch weer op. . De samenwerking tussen Stybar en Campenaerts lijkt niet van harte. Beide renners kijken elkaar dooringend aan, maar veizen het tempo dan toch weer op.

clock 16:53 16 uur 53. Campenaerts en Stybar riebedebie! Brent Van Moer acht zijn moment gekomen op de Keizersberg, maar wordt geremonteerd door Stybar en Campenaerts. Met nog 24 kilometer te rijden, trekken de 2 er alleen op uit. . Campenaerts en Stybar riebedebie! Brent Van Moer acht zijn moment gekomen op de Keizersberg, maar wordt geremonteerd door Stybar en Campenaerts. Met nog 24 kilometer te rijden, trekken de 2 er alleen op uit.

clock 16:53 16 uur 53. Campenaerts en Stybar trekken er alleen vandoor. Campenaerts en Stybar trekken er alleen vandoor

clock 16:49 16 uur 49. Nog 2 ronden. We komen dichter bij het moment van de waarheid, want de renners zijn aan de voorlaatste ronde toe. De achtervolgers, met Kristoff en Alapahilippe, volgen op een tiental seconden. . Nog 2 ronden We komen dichter bij het moment van de waarheid, want de renners zijn aan de voorlaatste ronde toe. De achtervolgers, met Kristoff en Alapahilippe, volgen op een tiental seconden.

clock 16:47 16 uur 47. Vermeersch probeert voorin de sputterende motor nog eens aan de praat te krijgen, maar alles lijkt opnieuw samen te komen. Een flinke domper voor de mannen van Lotto-Soudal, die al enkele troeven op tafel hebben gelegd. . Vermeersch probeert voorin de sputterende motor nog eens aan de praat te krijgen, maar alles lijkt opnieuw samen te komen. Een flinke domper voor de mannen van Lotto-Soudal, die al enkele troeven op tafel hebben gelegd.

clock 16:43 16 uur 43. Kloofje wordt kleiner. De leiders moeten nu toch wel wat seconden prijsgeven. Uit het niets komt het peloton terug tot op 15 seconden. Alles ligt nog open in Leuven. . Kloofje wordt kleiner De leiders moeten nu toch wel wat seconden prijsgeven. Uit het niets komt het peloton terug tot op 15 seconden. Alles ligt nog open in Leuven.

clock 16:41 16 uur 41. De Lie moet harken om erbij te blijven. De Lie moet harken om erbij te blijven

clock 16:40 16 uur 40. De Bondt gooit de knuppel in het hoenderkop in het peloton. De voormalige Belgisch kampioen beseft dat er iets moet gebeuren, willen ze de leiders geen vrij spel geven. . De Bondt gooit de knuppel in het hoenderkop in het peloton. De voormalige Belgisch kampioen beseft dat er iets moet gebeuren, willen ze de leiders geen vrij spel geven.

clock 16:39 16 uur 39. Harkende De Lie. Het blijft harken voor veel renners. Nu krijgt De Lie het voorin ook moeilijk in de kopgroep. De jonge sprinter maakte alleen de sprong naar de kop van de wedstrijd, maar ziet zijn medegezellen nu toch stilletjes weglopen. . Harkende De Lie Het blijft harken voor veel renners. Nu krijgt De Lie het voorin ook moeilijk in de kopgroep. De jonge sprinter maakte alleen de sprong naar de kop van de wedstrijd, maar ziet zijn medegezellen nu toch stilletjes weglopen.

clock 16:35 16 uur 35. Hergroepering is een feit. De achtervolgers met Vanmarcke en co komen bij de vroege vluchters. Campenaerts zet zich meteen op kop en probeert het tempo de hoogte in te stuwen. Het peloton, met Alapahilippe volgt op een halve minuut. . Hergroepering is een feit De achtervolgers met Vanmarcke en co komen bij de vroege vluchters. Campenaerts zet zich meteen op kop en probeert het tempo de hoogte in te stuwen. Het peloton, met Alapahilippe volgt op een halve minuut.

clock 16:31 Het gaat hard in Leuven. 16 uur 31. Het gaat hard in Leuven

clock 16:31 16 uur 31. De schade lijkt toch mee te vallen voor jongens van Patrick Lefevere. Bij de achtervolgers wordt er niet echt stevig doorgetrokken, waardoor alles nog speelbaar blijft. De voorsprong van de kopgroep blijft rond de 23 seconden schommelen . De schade lijkt toch mee te vallen voor jongens van Patrick Lefevere. Bij de achtervolgers wordt er niet echt stevig doorgetrokken, waardoor alles nog speelbaar blijft. De voorsprong van de kopgroep blijft rond de 23 seconden schommelen

clock 16:23 16 uur 23. Stybar is het enige pionnetje van Quick-Step Alpha Vinyl dat is kunnen meeglippen met Vanmarcke en de renners van Lotto-Soudal. Plots moet The Wolfpack de wedstrijd helemaal ondergaan. . Stybar is het enige pionnetje van Quick-Step Alpha Vinyl dat is kunnen meeglippen met Vanmarcke en de renners van Lotto-Soudal. Plots moet The Wolfpack de wedstrijd helemaal ondergaan.

clock 16:21 16 uur 21. Waar is Alaphilippe? Plots neemt Lotto-Soudal de wedstrijd helemaal in handen, want ook De Lie is mee in het groepje met Vanmarcke en co. Ondertussen blijft Alaphilippe roerloos in het uitgedunde peloton zitten. . Waar is Alaphilippe? Plots neemt Lotto-Soudal de wedstrijd helemaal in handen, want ook De Lie is mee in het groepje met Vanmarcke en co. Ondertussen blijft Alaphilippe roerloos in het uitgedunde peloton zitten.

clock 16:18 16 uur 18. Nog 50km en Vanmarcke brengt tegenaanval op gang met pak Lotto-renners. Nog 50km en Vanmarcke brengt tegenaanval op gang met pak Lotto-renners

clock 16:15 16 uur 15. Vanmarcke op de trappers! Wanneer het tempo in het peloton even zakt, schudt Sep Vanmarcke stevig aan de boom. Campenaerts en Van Gestel springen meteen op het wiel. Ook Vermeersch haakt zijn wagonnetje aan. Wie springt er nog mee? . Vanmarcke op de trappers! Wanneer het tempo in het peloton even zakt, schudt Sep Vanmarcke stevig aan de boom. Campenaerts en Van Gestel springen meteen op het wiel. Ook Vermeersch haakt zijn wagonnetje aan. Wie springt er nog mee?

clock 16:14 16 uur 14. Goeman haakt af voorin. Andreas Goeman houdt het voor bekeken in de kopgroep en laat zich uitzakken. Ondertussen stormt The Wolfpack genadeloos door. . Goeman haakt af voorin Andreas Goeman houdt het voor bekeken in de kopgroep en laat zich uitzakken. Ondertussen stormt The Wolfpack genadeloos door.

clock 16:12 16 uur 12. Nog 4 ronden. Met nog 4 ronden te rijden, volgt het peloton op zo'n 50 seconden van de kop van de wedstrijd. De manschappen van Quick-Step Alpha Vinyl moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat de samensmelting niet te vroeg komt. Of heeft Julian Alaphilippe een heus nummertje in gedachten? . Nog 4 ronden Met nog 4 ronden te rijden, volgt het peloton op zo'n 50 seconden van de kop van de wedstrijd. De manschappen van Quick-Step Alpha Vinyl moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat de samensmelting niet te vroeg komt. Of heeft Julian Alaphilippe een heus nummertje in gedachten?

clock 16:11 De renners van Quick Step - Alpha Vinyl geven gas. 16 uur 11. De renners van Quick Step - Alpha Vinyl geven gas

clock 16:10 16 uur 10. In de kopgroep zitten er ook enkele klinkende Belgische namen. Onder meer Brent Van Moer en Kenneth Van Rooy zijn zo van de partij. Al lijkt het liedje van de leiders wel bijna afgelopen. . In de kopgroep zitten er ook enkele klinkende Belgische namen. Onder meer Brent Van Moer en Kenneth Van Rooy zijn zo van de partij. Al lijkt het liedje van de leiders wel bijna afgelopen.

clock 16:04 16 uur 04. Cees Bol ziet af. Hoewel de sprinters hier zeker ook een kans maken, lijkt Cees Bol vandaag geen hoofdrol te vertolken in Leuven. De Nederlander heeft moeite met het snedige tempo van Quick-Step Alpha Vinyl en hangt aan de rekker. . Cees Bol ziet af Hoewel de sprinters hier zeker ook een kans maken, lijkt Cees Bol vandaag geen hoofdrol te vertolken in Leuven. De Nederlander heeft moeite met het snedige tempo van Quick-Step Alpha Vinyl en hangt aan de rekker.

clock 16:01 16 uur 01. Wat scheelt het! Vrouw steekt nog net over voor peloton voorbij zoeft. Wat scheelt het! Vrouw steekt nog net over voor peloton voorbij zoeft

clock 15:58 Kopgroep geeft terrein prijs. De voorsprong van de 9 leiders duikt voor het eerst onder de minuut. Met nog meer dan 60 kilometer te rijden, lijkt er ook nog tijd genoeg voor een nieuwe aanval wanneer de samensmelting er komt. . 15 uur 58. time difference Kopgroep geeft terrein prijs De voorsprong van de 9 leiders duikt voor het eerst onder de minuut. Met nog meer dan 60 kilometer te rijden, lijkt er ook nog tijd genoeg voor een nieuwe aanval wanneer de samensmelting er komt.

clock 15:55 15 uur 55. Iljo Keisse komt even met de schrik vrij. Een onoplettende vrouw probeert net voor het aanstormende peloton de straat over te steken en mag van geluk spreken dat ze heelhuids aan de overkant geraakt. Hier had net zo goed het volledige peloton tegen het asfalt kunnen liggen. . Iljo Keisse komt even met de schrik vrij. Een onoplettende vrouw probeert net voor het aanstormende peloton de straat over te steken en mag van geluk spreken dat ze heelhuids aan de overkant geraakt. Hier had net zo goed het volledige peloton tegen het asfalt kunnen liggen.

clock 15:51 15 uur 51. Nog 5 ronden. De kopgroep komt opnieuw over de streep en heeft nog 5 lokale ronden voor de boeg. Onder leiding van Iljo Keisse volgt het peloton op ongeveer 1'30". . Nog 5 ronden De kopgroep komt opnieuw over de streep en heeft nog 5 lokale ronden voor de boeg. Onder leiding van Iljo Keisse volgt het peloton op ongeveer 1'30".

clock 15:48 15 uur 48. Stand van zaken. Het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk krijgen we nu toch een kopgroep van 9. Het peloton volgt op 1'23". Vooraan in het grote pak zijn de regenboogkleuren van Julian Alaphilippe duidelijk te zien. Welke kaart speelt de wereldkampioen straks uit? . Stand van zaken Het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk krijgen we nu toch een kopgroep van 9. Het peloton volgt op 1'23". Vooraan in het grote pak zijn de regenboogkleuren van Julian Alaphilippe duidelijk te zien. Welke kaart speelt de wereldkampioen straks uit?

clock 15:35 15 uur 35. Steels blijft hangen. Stijn Steels lijkt de oversteek niet te kunnen maken. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl komt geen seconde dichter en lijkt straks opnieuw opgeraapt te zullen worden door het peloton. . Steels blijft hangen Stijn Steels lijkt de oversteek niet te kunnen maken. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl komt geen seconde dichter en lijkt straks opnieuw opgeraapt te zullen worden door het peloton.

clock 15:24 15 uur 24. Het spel zit nu echt wel op de wagen. Achter de kopgroep van 5 begint er heel wat te bewegen. Stijn Steels gaat op zoek naar de kop van de koers, enkele seconden voor hem rijden er nog 4 andere achtervolgers. . Het spel zit nu echt wel op de wagen. Achter de kopgroep van 5 begint er heel wat te bewegen. Stijn Steels gaat op zoek naar de kop van de koers, enkele seconden voor hem rijden er nog 4 andere achtervolgers.

clock 15:15 Kevin Van Melsen richting het ziekenhuis. De nervositeit in het peloton heeft ook een slachtoffer geëist. Kevin Van Melsen ging zwaar tegen het asfalt en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. . 15 uur 15. fall Kevin Van Melsen richting het ziekenhuis De nervositeit in het peloton heeft ook een slachtoffer geëist. Kevin Van Melsen ging zwaar tegen het asfalt en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

clock 15:10 Voorsprong slinkt. De voorsprong van de kopgroep is ondertussen drastisch geslonken. Van de 2'30" blijft er momenteel amper 1'10" over. De ontsnapping lijkt dus echt wel tegen de bierkaai te vechten. . 15 uur 10. time difference Voorsprong slinkt De voorsprong van de kopgroep is ondertussen drastisch geslonken. Van de 2'30" blijft er momenteel amper 1'10" over. De ontsnapping lijkt dus echt wel tegen de bierkaai te vechten.

clock 15:07 15 uur 07. Het is momenteel een nerveuze bedoening in het peloton. Om de haverklap zijn er scheurtjes te bespeuren. Het blijft dus opletten voor valpartijen. . Het is momenteel een nerveuze bedoening in het peloton. Om de haverklap zijn er scheurtjes te bespeuren. Het blijft dus opletten voor valpartijen.

clock 14:57 14 uur 57. Daar zijn de grote kanonnen! Als reactie op de 5 koplopers voelt Julian Alaphilippe het toch even kriebelen. De Franse wereldkampioen kiest voor de tegenaanval en krijgt Stybar, Campenaerts, De Buyst en Vanmarcke mee. Lang duurt het avontuurtje van de 5 niet, want even later worden ze opnieuw opgeslorpt door het werkende peloton. . Daar zijn de grote kanonnen! Als reactie op de 5 koplopers voelt Julian Alaphilippe het toch even kriebelen. De Franse wereldkampioen kiest voor de tegenaanval en krijgt Stybar, Campenaerts, De Buyst en Vanmarcke mee. Lang duurt het avontuurtje van de 5 niet, want even later worden ze opnieuw opgeslorpt door het werkende peloton.

clock 14:53 14 uur 53. Kopgroep van 5. Ondertussen heeft er zich een kopgroep van 5 renners gevormd, met onder meer Arjen Livyns. Zij hebben momenteel een voorsprong van ongeveer 2 minuten en 30 seconden op het peloton. . Kopgroep van 5 Ondertussen heeft er zich een kopgroep van 5 renners gevormd, met onder meer Arjen Livyns. Zij hebben momenteel een voorsprong van ongeveer 2 minuten en 30 seconden op het peloton.

clock 14:49 14 uur 49. Bonifazio voor 3 op rij? Hoewel het parcours er nu wel wat anders uitziet, moeten we vandaag ook zeker rekening houden met Niccolò Bonifazio. De Italiaan won de vorige twee edities van de GP Jef Scherens en is vandaag ook zeker een van de kanshebbers. . Bonifazio voor 3 op rij? Hoewel het parcours er nu wel wat anders uitziet, moeten we vandaag ook zeker rekening houden met Niccolò Bonifazio. De Italiaan won de vorige twee edities van de GP Jef Scherens en is vandaag ook zeker een van de kanshebbers.

clock 13:18 13 uur 18. Windstil. Voorlopig blijft het nog windstil in het peloton. Ondanks enkele pogingen is het wachten op een eerste groepje renners die erin slaagt om een kloofje bij elkaar te fietsen. . Windstil Voorlopig blijft het nog windstil in het peloton. Ondanks enkele pogingen is het wachten op een eerste groepje renners die erin slaagt om een kloofje bij elkaar te fietsen.

clock 12:51 12 uur 51. Het peloton is ondertussen aan het echte werk begonnen. Wanneer én door wie wordt de vlucht van de dag in elkaar geknutseld? . Het peloton is ondertussen aan het echte werk begonnen. Wanneer én door wie wordt de vlucht van de dag in elkaar geknutseld?

clock 12:31 12 uur 31. On y va! Daar gaan ze dan! Onder groot applaus trekken de renners zich op gang voor een mooie en spetterende koersdag. Rond 12u37 wordt uiteindelijk het officiële startschot voorzien. . On y va! Daar gaan ze dan! Onder groot applaus trekken de renners zich op gang voor een mooie en spetterende koersdag. Rond 12u37 wordt uiteindelijk het officiële startschot voorzien.

clock 12:20 12 uur 20. Renners maken zich klaar. Het peloton begeeft zich stilaan richting de startplek. Binnen 10 minuutjes trekken de renners vervolgens naar de officiële start. . Renners maken zich klaar Het peloton begeeft zich stilaan richting de startplek. Binnen 10 minuutjes trekken de renners vervolgens naar de officiële start.

clock 11:45 11 uur 45. Officieel startschot om 12u37. Het officiële startschot in Leuven zal straks om 12u37 weerklinken. Daarna gaat het meteen richting het eerste heuveltje van de dag. Over de koersomstandigheden zullen de renners ook niet kunnen klagen. Het is droog en zonnig en niet overdreven warm. Alle factoren zijn dus aanwezig om er een spetterende wedstrijd van te maken. . Officieel startschot om 12u37 Het officiële startschot in Leuven zal straks om 12u37 weerklinken. Daarna gaat het meteen richting het eerste heuveltje van de dag. Over de koersomstandigheden zullen de renners ook niet kunnen klagen. Het is droog en zonnig en niet overdreven warm. Alle factoren zijn dus aanwezig om er een spetterende wedstrijd van te maken.

clock 11:02 11 uur 02. Sterk deelnemersveld. Er staan heel wat mooie namen aan de start in Leuven. Allereerst kunnen we niet om Julian Alaphilippe heen. De Fransman heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar won onlangs nog de eerste etappe in de Ronde van Wallonië. Een positieve coronatest maakte echter een abrupt einde aan zijn verhaal in de rittenkoers. Ook Zdenek Stybar en Arnaud De Lie zijn op de afspraak. De Tsjech werd op het afgelopen WK in Leuven zevende en kan het parcours van vandaag dus wel smaken. De Lie wil maar al te graag zijn snelle benen tonen, maar moet daarvoor wel eerst het heuvelachtige parcours overleven. Andere mooie namen zijn die van Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Dries De Bondt en Bryan Coquard. . Sterk deelnemersveld Er staan heel wat mooie namen aan de start in Leuven. Allereerst kunnen we niet om Julian Alaphilippe heen. De Fransman heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar won onlangs nog de eerste etappe in de Ronde van Wallonië. Een positieve coronatest maakte echter een abrupt einde aan zijn verhaal in de rittenkoers. Ook Zdenek Stybar en Arnaud De Lie zijn op de afspraak. De Tsjech werd op het afgelopen WK in Leuven zevende en kan het parcours van vandaag dus wel smaken. De Lie wil maar al te graag zijn snelle benen tonen, maar moet daarvoor wel eerst het heuvelachtige parcours overleven. Andere mooie namen zijn die van Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Dries De Bondt en Bryan Coquard.

clock 10:58 10 uur 58. Dit is tot dusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Julian Alaphilippe. Dit is tot dusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Julian Alaphilippe

clock 10:57 Alaphilippe pakte zijn tweede regenboogtrui op rij in Leuven. 10 uur 57. Alaphilippe pakte zijn tweede regenboogtrui op rij in Leuven.

clock 11:52 11 uur 52. Nieuw parcours. Een nieuwe naam vraagt meteen ook een nieuw parcours. En de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens moet het wereldkampioenschap op de weg van 2021 jaarlijks laten herleven bij de wielerfans. Waar de koers destijds gereden werd over enkele plaatselijke ronden maakt men nu eerst een lus rond de universiteitsstad vooraleer aan de zes plaatselijke omlopen, op en rond de Bondgenotenlaan, te beginnen. De grote lus omvat 115 kilometer, na de start vanop het Ladeuzeplein, en doet onder andere Bertem, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Huldenberg, Oud-Heverlee en Bierbeek aan om zo weer af te draaien naar Leuven. In de plaatselijke toertjes, van elk 13,9 kilometer, zitten telkens de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg, net die hellingen die zo bepalend waren in de strijd voor de regenboogtrui in 2021. . Nieuw parcours Een nieuwe naam vraagt meteen ook een nieuw parcours. En de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens moet het wereldkampioenschap op de weg van 2021 jaarlijks laten herleven bij de wielerfans. Waar de koers destijds gereden werd over enkele plaatselijke ronden maakt men nu eerst een lus rond de universiteitsstad vooraleer aan de zes plaatselijke omlopen, op en rond de Bondgenotenlaan, te beginnen. De grote lus omvat 115 kilometer, na de start vanop het Ladeuzeplein, en doet onder andere Bertem, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Huldenberg, Oud-Heverlee en Bierbeek aan om zo weer af te draaien naar Leuven. In de plaatselijke toertjes, van elk 13,9 kilometer, zitten telkens de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg, net die hellingen die zo bepalend waren in de strijd voor de regenboogtrui in 2021.

clock 13:28 13 uur 28. wielrennen Tour of Leuven: Alaphilippe keert terug naar plaats waar hij tweede wereldtitel behaalde