LIVE (12u): Pakt Paul Magnier zijn 4e ritzege in de Tour of Britain?

Nieuw succes voor Magnier?

Paul Magnier heeft deze week al 3 keer de handen in de lucht mogen steken. De 20-jarige Fransman van Soudal-Quick Step bleek al de hele Tour of Britain ongenaakbaar in de sprint. Na 158 kilometer tussen Lowestoft en Felixstowe zal er normaal gezien opnieuw gesprint worden. Vervult Magnier zijn klavertjevier?