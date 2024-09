LIVE: Kopgroep van drie lijkt vogel voor de kat in Tour of Britain, vervolledigt Paul Magnier straks zijn hattrick?

Sprintersfestijn

Net zoals gisteren kunnen de snelle mannen uit het peloton opnieuw hun kans gaan in de Tour of Britain.



De etappe begint en eindigt in Northampton en is 146,9 kilometer lang. Veel hoogtemeters krijgen de renners alvast niet voor de wielen geschoven.



In de openingsfase kunnen twee kleine klimmetjes van derde categorie de ideale springplank zijn voor de vlucht van de dag.