LIVE: Peloton controleert 3 leiders in de hoop op massasprint in Tour of Britain

Liam O'Brien

Omdat de koerssituatie wellicht nog even vastligt, zullen we de koplopers even voorstellen. Liam O'Brien is een 19-jarige Ier die uitkomt voor de belofteploeg van Lidl-Trek.



O'Brien blinkt vooral uit in het tijdrijden. In de Flèche du Sud eindigde hij dit jaar als derde in het eindklassement. De eindwinst ging naar Pim Ronhaar. Winnen deed de jonge Ier voorlopig nog niet.