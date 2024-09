LIVE: Verwachte "boel" in koninginnenrit Tour of Britain blijft uit, Alaphilippe schuift mee in de kopgroep

Jelte Krijnsen

Zijn 3 kompanen hoeven wellicht geen uitleg meer, maar Jelte Krijnsen wel. De 23-jarige renner van Q36.5 is bezig als stagiair voor de ploeg.



Hij was wel meteen succesvol voor zijn ploeg. Zo won hij in zijn eerste wedstrijd voor de ploeg meteen de Druivenkoers in Overijse. Hij lijkt dan ook op weg naar een vast profcontract.