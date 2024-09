LIVE (12 u): Doet Evenepoel gooi naar leiderstrui in koninginnenrit Tour of Britain?

Pittig parcours voor punchers

Kort na de start Long Lane (2,4 km aan 5,5%), Jawbone Hill (1,7 km aan 8,9%), in het slot Hound Hill (1,4 km aan 5,5%) en finishen op de immer pittige Old Mill Lane. Het parcours vandaag - met opnieuw heel veel glooiende wegen doorheen de rit - is er een voor renners met punch in de benen.