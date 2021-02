LIVE: Tour des Alpes-Maritimes et du Var: behoudt Mollema zijn leiderstrui?

11:48 11 uur 48. Correctie kopgroep. Een aantal namen werden verkeerd doorgegeven, de mannen voorop zijn: Clément Berthet, Biniam Hailu, Hugo Houle, Viktor de la Parte, Cyril Barthe, Dylan Kowalski en Andréa Mifsud. Het zevental heeft ondertussen een voorsprong van 2 minuten op het peloton. . Correctie kopgroep Een aantal namen werden verkeerd doorgegeven, de mannen voorop zijn: Clément Berthet, Biniam Hailu, Hugo Houle, Viktor de la Parte, Cyril Barthe, Dylan Kowalski en Andréa Mifsud. Het zevental heeft ondertussen een voorsprong van 2 minuten op het peloton.



11:44 11 uur 44. Kwartet wordt zevental. 3 renners vervoegen de kopgroep: Cyril Barthe, Dylan Kowalski en onze landgenoot: Mathias de Witte.

11:38 11 uur 38. Kwartet rijdt weg! Een viertal renners probeert nu toch uit de greep van het peloton te geraken en kiest voor de vlucht vooruit. Aan boord: Andréa Mifsud, José Manuel Diaz, Victor De la Parte en Hugo Houle.

11:36 11 uur 36. Het gaat hard in het peloton, na 20 kilometer koers is er nog geen vroege vlucht kunnen ontstaan.

11:23 Bauke Mollema glundert in zijn gele leiderstrui. 11 uur 23. Bauke Mollema glundert in zijn gele leiderstrui.

11:22 11 uur 22. Niemand geraakt voorlopig uit de greep van het peloton, dat het tempo niet laat zakken.

11:16 11 uur 16. De vluchtpoging van enkele renners is door het peloton al in de kiem gesmoord. Het is wachten op het juiste moment.

11:13 11 uur 13. Ideale weersomstandigheden. De renners worden verwend met een lekker Provençaals zonnetje dat het kwik doet stijgen tot een aangename 15°C.



11:08 11 uur 08. De vlag wappert! De koersdirecteur heeft nog maar net met zijn vlag gewapperd of er wagen al enkele renners hun kans om mee te zijn met de vroege vlucht.

11:05 11 uur 05 match begonnen We zijn vertrokken! Met een lichte vertraging klikken de renners in hun pedalen. Ze krijgen nog 2 kilometer om de beentjes warm te draaien, daarna volgt de officiële start.

10:58 Ook de mannen van Alpecin-Fenix zijn er klaar voor. Kan Xandro Meurisse vandaag misschien verrassen? 10 uur 58. Ook de mannen van Alpecin-Fenix zijn er klaar voor. Kan Xandro Meurisse vandaag misschien verrassen?

10:54 10 uur 54. Start om 11u. Om klokslag 11 uur gaan de renners van start in Fayence om er na een tocht van 177km terug aan te komen. Alles is live te volgen via deze pagina.

10:47 10 uur 47. Bauke Mollema. In principe vindt Bauke Mollema vandaag weer een parcours op zijn maat. Na zijn triomf van gisteren kan de Nederlander zijn voorsprong in het klassement nog wat verder uitdiepen, al is zijn bonus erg beperkt: 1 seconde op kleppers als Fulsang, Woods, Pinot en Madouas die maar al te graag de leiderstrui zouden willen overnemen.

10:30 10 uur 30. Voor de punchers of toch voor de klimmers? De tweede rit van de Tour du Var wordt nooit echt vlak. Over een heuvelachtig parcours van 177km moeten de renners 2 cols temmen: GPM des Majories (3e cat.) en Col de Mons (2e cat.) Op 120 en 90 kilometer van de aankomst lijken deze 2 beklimmingen weinig rol van betekenis te gaan spelen.

Het venijn zit in de staart van deze etappe. De laatste kilometer gaat pittig omhoog met percentages die gretig over de 10% gaan. Dit lijkt op het eerste gezicht iets voor de mannen met een punch of is deze aankomst net iets te steil en gaan de berggeiten van het peloton met de overwinning aan de haal?