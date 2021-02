LIVE: meteen aankomst bergop in Tour des Alpes-Maritimes et du Var

12:33 Thomas checkt bij de ploegleiding. We hebben 50 kilometer afgelegd en het verschil tussen de 5 leiders en het peloton blijft nagenoeg stabiel: 5'45". Geraint Thomas laat zich afzakken tot bij zijn ploegleider. . 12 uur 33. Thomas checkt bij de ploegleiding We hebben 50 kilometer afgelegd en het verschil tussen de 5 leiders en het peloton blijft nagenoeg stabiel: 5'45". Geraint Thomas laat zich afzakken tot bij zijn ploegleider.

12:24 12 uur 24. Dat ook Trek-Segafredo een kijkje komt nemen, is geen verrassing. Zij beschikken over Bauke Mollema en Giulio Ciccone. Vooral de Italiaan heeft indruk gemaakt in de Ronde van de Provence. Zijn beentjes zijn in omvang toegenomen door veel arbeid in de fitnesszaal. . Dat ook Trek-Segafredo een kijkje komt nemen, is geen verrassing. Zij beschikken over Bauke Mollema en Giulio Ciccone. Vooral de Italiaan heeft indruk gemaakt in de Ronde van de Provence. Zijn beentjes zijn in omvang toegenomen door veel arbeid in de fitnesszaal.

12:19 12 uur 19. Eindelijk: ik ben er klaar voor! Tom Pidcock (21) rijdt zijn eerste wegkoers bij de profs in het shirt van Ineos. Eindelijk: ik ben er klaar voor! Tom Pidcock (21) rijdt zijn eerste wegkoers bij de profs in het shirt van Ineos

12:17 6 minuten. Ineos posteert 3 mannetjes op de eerste rijen en houdt de kloof op ongeveer 6 minuten. In het Britse spoor zien we Trek-Segafredo en Total Direct Energie, die geneigd zijn om een handje te helpen. . 12 uur 17. 6 minuten Ineos posteert 3 mannetjes op de eerste rijen en houdt de kloof op ongeveer 6 minuten. In het Britse spoor zien we Trek-Segafredo en Total Direct Energie, die geneigd zijn om een handje te helpen.

12:13 Ineos-Grenadiers pakt ook hier uit met een sterrenverzameling . 12 uur 13. Ineos-Grenadiers pakt ook hier uit met een sterrenverzameling

12:10 12 uur 10. Ineos controleert. In het peloton zet Ineos-Grenadiers zich op kop. Dat zijn ze ook min of meer aan hun status verplicht. Het zevental op Franse bodem: Thomas, Dennis, Geoghegan Hart, Narvaez, Pidcock, Sivakov en Van Baarle. . Ineos controleert In het peloton zet Ineos-Grenadiers zich op kop. Dat zijn ze ook min of meer aan hun status verplicht. Het zevental op Franse bodem: Thomas, Dennis, Geoghegan Hart, Narvaez, Pidcock, Sivakov en Van Baarle.

12:05 12 uur 05. Het scenario zal nog wel een tijdje muurvast liggen. Op 70 kilometer van de aankomst begint het echte werk en zal iedereen bij de les moeten zijn. . Het scenario zal nog wel een tijdje muurvast liggen. Op 70 kilometer van de aankomst begint het echte werk en zal iedereen bij de les moeten zijn.

De Colombiaanse berggeit rijdt weer rond in het peloton. 11 uur 58.

11:57 11 uur 57. Ik heb goeie herinneringen aan deze koers. Vorig jaar won ik hier, maar één ding is zeker: ik beschik niet over dezelfde benen na mijn operatie. Maar mijn motivatie blijft intact. . Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Ik heb goeie herinneringen aan deze koers. Vorig jaar won ik hier, maar één ding is zeker: ik beschik niet over dezelfde benen na mijn operatie. Maar mijn motivatie blijft intact. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

11:54 11 uur 54. Van 4 naar 5 leiders. Bij kilometerpaal 27 heeft Jérémy Leveau zijn achtervolging tot een goed einde gebracht. Dat brengt het vluchterstotaal op 5: 2 Fransen, 1 landgenoot, 1 Luxemburger en 1 Spanjaard. . Van 4 naar 5 leiders Bij kilometerpaal 27 heeft Jérémy Leveau zijn achtervolging tot een goed einde gebracht. Dat brengt het vluchterstotaal op 5: 2 Fransen, 1 landgenoot, 1 Luxemburger en 1 Spanjaard.

11:47 11 uur 47. Het peloton giet de patatjes af en daardoor neemt de bonus van de 4 leiders toe. De kopgroep kan overigens nog uitgebreid worden, want Jérémy Leveau (Roubaix Lille) moet nog een halve minuut dichtfietsen in zijn jacht. . Het peloton giet de patatjes af en daardoor neemt de bonus van de 4 leiders toe. De kopgroep kan overigens nog uitgebreid worden, want Jérémy Leveau (Roubaix Lille) moet nog een halve minuut dichtfietsen in zijn jacht.

11:40 Kwartet pakt een minuut. We hebben de juiste mix gevonden. Dit zijn de 4 vluchters: Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Flavien Maurelet (St Michel) Oscar Cabedo (Burgos-BH) . 11 uur 40. Kwartet pakt een minuut We hebben de juiste mix gevonden. Dit zijn de 4 vluchters: Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) Tom Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Flavien Maurelet (St Michel) Oscar Cabedo (Burgos-BH)

Vorig jaar was de opener een prooi voor Anthony Perez en Cofidis. 11 uur 36.

11:34 11 uur 34. We hadden even een dozijn vluchters, maar die poging is geannuleerd. Met Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) wordt een landgenoot gesignaleerd in een nieuw offensief. . We hadden even een dozijn vluchters, maar die poging is geannuleerd. Met Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) wordt een landgenoot gesignaleerd in een nieuw offensief.

11:30 11 uur 30. Pinot is niet de kopman. De Fransen hoeven niet meteen te rekenen op een glansrijke rentree van Thibaut Pinot. Hij tempert zelf de verwachtingen. Pinot (30) verliet eind vorig seizoen vrijwel meteen de Vuelta en staat vandaag voor zijn eerste koersdag van 2021. Bij Groupama-FDJ wordt David Gaudu het speerpunt de komende dagen. . Pinot is niet de kopman De Fransen hoeven niet meteen te rekenen op een glansrijke rentree van Thibaut Pinot. Hij tempert zelf de verwachtingen. Pinot (30) verliet eind vorig seizoen vrijwel meteen de Vuelta en staat vandaag voor zijn eerste koersdag van 2021. Bij Groupama-FDJ wordt David Gaudu het speerpunt de komende dagen.

11:27 11 uur 27. Ik ben blij dat ik hier mijn comeback kan maken, maar ik ben er om de ploeg te helpen. . Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Ik ben blij dat ik hier mijn comeback kan maken, maar ik ben er om de ploeg te helpen. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

11:22 11 uur 22. Het tempo wordt meteen de hoogte ingejaagd. Het heuvelachtige terrein leent zich ook tot aanvallen. Enkele klanten van Roubaix Lille snuffelen al eens voorzichtig. . Het tempo wordt meteen de hoogte ingejaagd. Het heuvelachtige terrein leent zich ook tot aanvallen. Enkele klanten van Roubaix Lille snuffelen al eens voorzichtig.

11:14 11 uur 14. De geneutraliseerde zone van 5 kilometer is bijna achter de kiezen. Ook deze Franse voorbereidingskoers pronkt met een zeer aantrekkelijk deelnemersveld. Dat zou op de flanken van de Gourdon dus een mooie vertaling moeten krijgen. . De geneutraliseerde zone van 5 kilometer is bijna achter de kiezen. Ook deze Franse voorbereidingskoers pronkt met een zeer aantrekkelijk deelnemersveld. Dat zou op de flanken van de Gourdon dus een mooie vertaling moeten krijgen.

11:04 11 uur 04. We verlaten met het peloton zoetjesaan startplaats Biot, waar het bewolkt is, maar waar de thermometer toch richting een graad of 15 probeert te springen. . We verlaten met het peloton zoetjesaan startplaats Biot, waar het bewolkt is, maar waar de thermometer toch richting een graad of 15 probeert te springen.