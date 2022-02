LIVE: Maakt Julian Alaphilippe favorietenrol waar in eerste heuveletappe van de Tour de la Provence?

12:08 12 uur 08. Eerste aanval meteen afgebroken. Een renner van B&B Hotels-KTM zette het peloton voor het eerst onder druk deze wedstrijd. Zijn aanval duurde wel niet lang. Hij is weer ingerekend. . Eerste aanval meteen afgebroken Een renner van B&B Hotels-KTM zette het peloton voor het eerst onder druk deze wedstrijd. Zijn aanval duurde wel niet lang. Hij is weer ingerekend.

12:00 12 uur . Na 10 kilometer koers is het peloton nog compleet. . Na 10 kilometer koers is het peloton nog compleet.

11:58 11 uur 58. Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) komt als eerst over de streep van de tussensprint. De 5 punten voor het puntenklassement zijn dus voor hem. Alaphilippe is nog steeds leider van dat klassement. Voor de Col de la Mort d'Imbert is er nog een tussensprint. . Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) komt als eerst over de streep van de tussensprint. De 5 punten voor het puntenklassement zijn dus voor hem. Alaphilippe is nog steeds leider van dat klassement. Voor de Col de la Mort d'Imbert is er nog een tussensprint.

11:55 11 uur 55. De tussensprint in Fontvielle komt er bijna aan. Quick-Step Alpha Vinyl en Ineos nemen het peloton op sleeptouw. . De tussensprint in Fontvielle komt er bijna aan. Quick-Step Alpha Vinyl en Ineos nemen het peloton op sleeptouw.

11:47 11 uur 47. Het officiële startsein is gegeven. Wanneer slaan de eerste aanvallers op de vlucht? . Het officiële startsein is gegeven. Wanneer slaan de eerste aanvallers op de vlucht?

11:30 11 uur 30 match begonnen Start De renners vertrekken in Arles. Na 7 kilometer volgt de officiële start. Kort daarna mogen de renners zich verwachten aan de eerste tussensprint. Een kleine klim is er na 10 kilometer en de eerste klim van 3e categorie staat na dik 60 kilometer op het programma.

11:21 11 uur 21. Algemeen klassement. Filippo Ganna rijdt ook vandaag rond in de leiderstrui. Hij heeft 4 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger Julian Alaphilippe. Pierre Latour (TotalEnergies) volgt op 10 seconden. Het parcours van vandaag is op het lijf van Alaphilippe geschreven. Neemt hij vandaag de leiderspositie over van Ganna? . Algemeen klassement Filippo Ganna rijdt ook vandaag rond in de leiderstrui. Hij heeft 4 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger Julian Alaphilippe. Pierre Latour (TotalEnergies) volgt op 10 seconden. Het parcours van vandaag is op het lijf van Alaphilippe geschreven. Neemt hij vandaag de leiderspositie over van Ganna?

11:08 11 uur 08. Geen Carapaz door positieve coronatest. Slecht nieuws in het kamp van Ineos Grenadiers. Richard Carapaz heeft een positieve coronatest afgelegd en zal dus niet starten vandaag. In de Ster van Bessèges moest hij ook al opstappen na een valpartij. . Geen Carapaz door positieve coronatest Slecht nieuws in het kamp van Ineos Grenadiers. Richard Carapaz heeft een positieve coronatest afgelegd en zal dus niet starten vandaag. In de Ster van Bessèges moest hij ook al opstappen na een valpartij.

10:54 10 uur 54. Ballerini won vorig jaar in Manosque. Net zoals vorig jaar wacht vandaag weer een lastige aankomst in Manosque. Davide Ballerini sprintte toen naar de overwinning. Vandaag is de Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl er niet bij door een coronabesmetting. In de etappe van vorig jaar kwam Alaphilippe ten val in de slotkilometers en kon zijn favorietenrol niet waarmaken. Vandaag beschikt hij weer over de beste papieren. Kan hij zijn eerste zege van dit jaar boeken? . Ballerini won vorig jaar in Manosque Net zoals vorig jaar wacht vandaag weer een lastige aankomst in Manosque. Davide Ballerini sprintte toen naar de overwinning. Vandaag is de Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl er niet bij door een coronabesmetting. In de etappe van vorig jaar kwam Alaphilippe ten val in de slotkilometers en kon zijn favorietenrol niet waarmaken. Vandaag beschikt hij weer over de beste papieren. Kan hij zijn eerste zege van dit jaar boeken?

10:47 Het profiel van de 3e rit. 10 uur 47. Het profiel van de 3e rit