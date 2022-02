LIVE: Kopgroep van 5 rijdt met 3 minuten voorsprong richting laatste beklimming in de Provence

Alaphilippe zit in de buik van het peloton, maar schuift wel op. Plaatst hij op de laatste klim zijn aanval?

Ineos, maar ook Quick-Step Alpha Vinyl neemt plaats aan kop van het peloton. Ineos wil de leiderstrui van Ganna verdedigen en Quick-Step Alpha Vinyl probeert Alaphilippe uit te spelen vandaag. Het parcours is op zijn maat.

Na de beklimming houdt de kopgroep nog 3'20" over op het peloton.

14 uur 47. Ourselin eerst boven. Paul Ourselin komt als eerste boven op de Col de la Mort d'Imbert. Hij sprokkelt zo 2 punten. Besson is nu als 2e boven, daarnet was hij nog de 1e man op de top. Ourselin neemt virtueel de leiderstrui over Mainguenaud. Op de top van de laatste beklimming liggen ook nog punten te rapen. .