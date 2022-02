Bryan Coquard en Cofidis zijn helemaal bevrijd, Julian Alaphilippe geklopt in de Provence

Bryan Coquard heeft de smaak te pakken bij zijn nieuwe ploeg Cofidis. De Fransman won vorige week al in de Ster van Bessèges en heeft nu ook de derde etappe in de Tour de la Provence in zijn mandje gelegd. Coquard was op een lastige aankomst na een lange sprint sneller dan Julian Alaphilippe en Filippo Ganna. De Italiaan blijft nipt leider.