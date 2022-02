LIVE: Waaieroorlog in de Provence: Alaphilippe, Ganna en Vanmarcke zijn mee

14:01 14 uur 01. Mooi volk in 1e waaier. De waaieroorlog barst helemaal los. Ineos Grenadiers en Quick Step-Alpha Vinyl bundelen de krachten, waardoor het pak in verschillende waaiers uit elkaar valt. Wie is er allemaal meei in de 1e waaier? We herkennen onder meer wereldkampioen Alaphilippe, Van Wilder, Serry, Devenyns, Vervaeke, Ganna, Carapaz, Viviani, Rowe, Vanmarcke en Quintana. . Mooi volk in 1e waaier De waaieroorlog barst helemaal los. Ineos Grenadiers en Quick Step-Alpha Vinyl bundelen de krachten, waardoor het pak in verschillende waaiers uit elkaar valt.



13:59 13 uur 59. Quick Step en Vanmarcke. Quick Step-Alpha Vinyl is bijzonder bedrijvig in het peloton, ook Vanmarcke wil mee oorlog maken. Wanneer het even stilvalt, gaat leider Ganna zowaar op kop van het peloton rijden.

13:49 Verschaeve rijdt in de vuurlinie, maar de voorsprong krimpt. 13 uur 49. Verschaeve rijdt in de vuurlinie, maar de voorsprong krimpt

13:46 13 uur 46. Onder meer Sep Vanmarcke en Julian Alaphilippe zijn bij de les in het peloton. De Ineos-soldaten van leider Ganna waren even van het voortoneel verdwenen, maar proberen de orde te herstellen.

13:35 13 uur 35. Onrust door wind. In het peloton gaat het tempo met een ruk de hoogte in. Daar heeft de wind een groot aandeel in. Een tiental renners heeft de slag gemist. Zet de uitdunning zich in sneltempo voort? Nog 105 kilometer.

13:15 Fransman is eerste bergkoning. Het zijn de Fransen die de koek verdelen op de enige beklimming van de dag. Tom Mainguenaud (Roubaix) plantte als eerste zijn vlag neer op de top en krijgt straks de eerste bergtrui om zijn schouders. De Fransman Tristan Delacroix (Nice) kwam als 2e boven, Viktor Verschaeve mengde zich niet in de debatten.



13:00 13 uur . Klimmen geblazen. De enige lekkernij van de dag is bijna verorberd: de Col de la Vayède (3e cat) is 2,4 km lang en stijgt gemiddeld 3,7%. Wie komt als eerste boven?

12:41 Meer dan 2 minuten. In het peloton is de boog niet langer gespannen, de fut is er wat uit. Dat is koren op de molen van de kopgroep, die al kan zwaaien met een bonus van 2'20".

12:38 12 uur 38. In zijn eentje heeft de Fransman Stéphane Rossetto (St Michel-Auber) de oversteek gemaakt naar voren. We tellen nu 6 leiders, Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) is de Belg in het gezelschap.

12:35 Viktor Verschaeve is 23 jaar en een klimmerstype. 12 uur 35. Viktor Verschaeve is 23 jaar en een klimmerstype

12:28 12 uur 28. Verschaeve in kopgroep. 5 renners hebben zich losgerukt uit het peloton: Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) Pierre Rolland (B&B Hotels) Tristan Delacroix (Nice) Jean Goubert (Nice) Tom Mainguenaud (Roubaix)



12:19 Wereldkampioen Alaphilippe is populair bij de start. 12 uur 19. Wereldkampioen Alaphilippe is populair bij de start

12:11 12 uur 11. Wind. De renners draaien hun benen warm en wachten op het officiële startsein. De wind is van de partij in de startzone.

12:07 Het profiel van de etappe. 12 uur 07. Het profiel van de etappe