Topfavoriet Filippo Ganna schiet om 16.07 uur uit de startblokken in proloog van Tour de la Provence

Vandaag start de 7e editie van de Tour de la Provence met een proloog. De renners leggen 7 kilometer af in Berre l’Etang. Om 14.25 uur start de eerste en Gorka Izagirre sluit het rijtje af om 16.09 uur. Filippo Ganna toonde in de Ster van Bessèges dat hij op zijn tijdritfiets met kop en schouders boven de rest uitstak. Kan hij ook in de Tour de la Provence meteen toeslaan? Volg het hier live vanaf 14.25 uur.