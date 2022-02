LIVE: Wie verbetert beste tijd van Tobias Ludvigsson in de Provence?

Fase per fase

15:33 15 uur 33. Richard Carapaz schiet uit de startblokken. De olympisch kampioen kwam in de Ster van Bessèges ten val. Is hij hersteld van die val en kan hij schitteren in de Provence? . Richard Carapaz schiet uit de startblokken. De olympisch kampioen kwam in de Ster van Bessèges ten val. Is hij hersteld van die val en kan hij schitteren in de Provence?

15:30 15 uur 30. Ivan Sosa is 51 seconden trager dan de Zweed Ludvigsson. Hij is ook trager dan zijn concurrent Nairo Quintana. Quintana reed 33 seconden sneller dan Sosa. . Ivan Sosa is 51 seconden trager dan de Zweed Ludvigsson. Hij is ook trager dan zijn concurrent Nairo Quintana. Quintana reed 33 seconden sneller dan Sosa.

15:27 15 uur 27. Vervaeke doet het goed. Vervaeke rijdt een goeie proloog. Hij is 9 seconden trager dan Ludvigsson en heeft momenteel de 6e beste tijd. . Vervaeke doet het goed Vervaeke rijdt een goeie proloog. Hij is 9 seconden trager dan Ludvigsson en heeft momenteel de 6e beste tijd.

15:22 15 uur 22. 8'17" is de te kloppen tijd momenteel. De beste tijd is nog steeds voor de Zweed Ludvigsson. Hoelang blijft zijn tijd nog staan? . 8'17" is de te kloppen tijd momenteel De beste tijd is nog steeds voor de Zweed Ludvigsson. Hoelang blijft zijn tijd nog staan?

15:19 15 uur 19. Sosa is nog maar net vertrokken en moest al even opletten in de bocht. Hij kan wel recht blijven en kan doorgaan met zijn proloog. . Sosa is nog maar net vertrokken en moest al even opletten in de bocht. Hij kan wel recht blijven en kan doorgaan met zijn proloog.

15:18 15 uur 18. Sosa, eindwinnaar van vorig jaar vertrekt. Iván Sosa rijdt van het startpodium. Hij schreef vorig jaar de Tour de la Provence op zijn naam. Hij won toen in de kleuren van Ineos op de Mont-Ventoux. De Colombiaan van Movistar is er dit jaar weer bij om zijn titel te verdedigen. Wat kan hij in de proloog? . Sosa, eindwinnaar van vorig jaar vertrekt Iván Sosa rijdt van het startpodium. Hij schreef vorig jaar de Tour de la Provence op zijn naam. Hij won toen in de kleuren van Ineos op de Mont-Ventoux. De Colombiaan van Movistar is er dit jaar weer bij om zijn titel te verdedigen. Wat kan hij in de proloog?

15:17 15 uur 17. Vervaeke debuteert voor Quick-Step Apha Vinyl. Louis Vervaeke vertrekt en maakt zijn debuut voor Quick-Step Alpha Vinyl. . Vervaeke debuteert voor Quick-Step Apha Vinyl Louis Vervaeke vertrekt en maakt zijn debuut voor Quick-Step Alpha Vinyl.

15:09 15 uur 09. Peter Serry komt binnen op 11 seconden van Ludvigsson. . Peter Serry komt binnen op 11 seconden van Ludvigsson.

15:07 15 uur 07. Perichon komt niet toe op zijn tijdritfiets. Hij lijkt gewisseld te hebben van fiets. Hij is 28 seconden trager dan Ludvigsson. Dat moet een snelle wissel geweest zijn. . Perichon komt niet toe op zijn tijdritfiets. Hij lijkt gewisseld te hebben van fiets. Hij is 28 seconden trager dan Ludvigsson. Dat moet een snelle wissel geweest zijn.

15:04 15 uur 04. 8'35" is de tijd van Nairo Quintana. Het is afwachten hoe zijn concurrenten voor de eindwinst het doen. . 8'35" is de tijd van Nairo Quintana. Het is afwachten hoe zijn concurrenten voor de eindwinst het doen.

15:03 15 uur 03. Beste tijd voor Ludvigsson. Tobias Ludvigsson van Groupama-FDJ zet de nieuwe beste tijd neer. De Zweed is 2 seconden sneller dan Battistella. . Beste tijd voor Ludvigsson Tobias Ludvigsson van Groupama-FDJ zet de nieuwe beste tijd neer. De Zweed is 2 seconden sneller dan Battistella.

14:58 14 uur 58. Nairo Quintana is ook onderweg. In 2020 wist hij de Tour de la Provence al eens te winnen. . Nairo Quintana is ook onderweg. In 2020 wist hij de Tour de la Provence al eens te winnen.

14:56 14 uur 56. De fietswissel van Würtz Schmidt was een domper voor hem. Hij doet er 1 minuut langer over dan Battistella. . De fietswissel van Würtz Schmidt was een domper voor hem. Hij doet er 1 minuut langer over dan Battistella.

14:53 14 uur 53. Norsgaard net niet. Mathias Norsgaard komt bijna aan de tijd van Battistella. De Deen is amper 4 seconden trager. . Norsgaard net niet Mathias Norsgaard komt bijna aan de tijd van Battistella. De Deen is amper 4 seconden trager.

14:53 14 uur 53. Wie de snelste tijd op zijn naam wil zetten, moet momenteel beter doen dan 8'19". . Wie de snelste tijd op zijn naam wil zetten, moet momenteel beter doen dan 8'19".

14:51 14 uur 51. Problemen voor Würtz Schmidt. Würtz Schmidt moet van fiets wisselen. Dat kost de Deen van Israel - Premier Tech een aantal seconden. . Problemen voor Würtz Schmidt Würtz Schmidt moet van fiets wisselen. Dat kost de Deen van Israel - Premier Tech een aantal seconden.

14:50 14 uur 50. Batistella verbetert tijd Bevin. Samule Battistella verovert de beste tijd. De renner van Astana Qazaqstan is 5 seconden sneller dan Bevin. . Batistella verbetert tijd Bevin Samule Battistella verovert de beste tijd. De renner van Astana Qazaqstan is 5 seconden sneller dan Bevin.

14:44 14 uur 44. Al 13 renners hebben de finish bereikt. Patrick Bevin heeft nog altijd de beste tijd: 8'24". . Al 13 renners hebben de finish bereikt. Patrick Bevin heeft nog altijd de beste tijd: 8'24".

14:44 14 uur 44. Viviani rijdt van het startpodium. Sprinter Elia Viviani begint aan zijn Tour de la Provence. In de Ronde van Valencia kwam hij een aantal keer in de buurt van een overwinning voor zijn nieuwe ploeg Ineos. Morgen is er een etappe voor de sprinters van het peloton. . Viviani rijdt van het startpodium Sprinter Elia Viviani begint aan zijn Tour de la Provence. In de Ronde van Valencia kwam hij een aantal keer in de buurt van een overwinning voor zijn nieuwe ploeg Ineos. Morgen is er een etappe voor de sprinters van het peloton.