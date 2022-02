Filippo Ganna blaast iedereen weg in de Tour de la Provence

2 op 2 voor Filippo Ganna (Ineos Grenadiers): de wereldkampioen tijdrijden heeft de proloog van de Tour de la Provence gewonnen, zijn tweede tijdritzege van het seizoen. De Italiaan was zondag ook al de snelste in de Ster van Bessèges. Ploegmakker Ethan Hayter was tweede, Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) eindigde puik 6e. Dries Devenyns en Ilan Van Wilder finishten op 9 en 10.