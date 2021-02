LIVE: Lotto-Soudal verliest Wellens, maar stuurt Vermeersch mee in vlucht naar Ventoux

13:49 Wolken. Aan de start kregen de renners nog wat zonnestralen in hun gezicht, nu duiken de donkere wolken al op. Dat wordt frisjes. . 13 uur 49. Wolken Aan de start kregen de renners nog wat zonnestralen in hun gezicht, nu duiken de donkere wolken al op. Dat wordt frisjes.

13:48 Deceuninck-Quick Step controleert. In het peloton zijn het de mannen van leider Davide Ballerini die het peloton op sleeptouw nemen. Ze houden de voorsprong van het sextet vooraan stabiel rond de 3'25".

13:29 Nog eens de 6 namen vooraan. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) Jérôme Cousin & Damien Gaudin (Total Direct Energie) Nicola Bagioli (B&B Hotels) Alessandro Fedeli (Delko) Louis Louvet (St Michel - Auber93)

13:21 3 minuten. Vermeersch en zijn 5 compagnons hebben al een bonus van 3 minuten bij elkaar gereden. De best geplaatste renner in het klassement is Vermeersch zelf, die op 3'06" van leider Ballerini volgt.

13:18 Het peloton laat begaan. Het lijkt erop dat de vroege vlucht gevormd is. Het peloton geeft zijn zegen, het zestal pakt al meteen anderhalve minuut.

13:14 15" voor 6 vluchters, met Vermeersch. Naast Bagioli zijn ook Louis Louvet, Alessandro Fedeli, Jérôme Cousin, Damien Gaudin en onze landgenoot Florian Vermeersch erbij. Zij verdedigen een bonus van 15".

13:08 Eerste tussensprint. Aan de eerste tussensprint in Aureille graait Nicola Bagioli (B&B Hotels) de volle pot mee. Hij is de snelste van een zestal dat een kilometer voor de sprint was weggesprongen.

13:06 Xelliss-Roubaix Lille Métropole en St-Michel-Auber93 sturen elk een mannetje op pad, zonder succes. Het peloton telt nog steeds alle 136 renners.

12:48 Wind op kop. Het peloton is niet van zin om de vroege vlucht zomaar te laten vertrekken. Er zijn enkele renners die het proberen, maar op de vlakke openingskilometers is het lastig. De tegenwind maakt het er niet makkelijker op op de lange banen.

12:35 Ik heb goede herinneringen aan de Mont Ventoux. Ik beklom hem al twee keer, in 2013 en 2016. In 2016 had ik toen een van mijn beste dagen ooit op de fiets. Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

12:30 Startschot! We zijn vertrokken voor een tocht van 154 kilometer richting Chalet Reynard! Voor het slotspektakel straks is het uitkijken wie zich waagt aan een vroege vlucht.

12:29 Zon, maar koud aan de start. De zon schijnt bij de start in Istres, maar koud blijft het wel. Bij een temperatuur niet hoger dan 6 graden staan de renners klaar om te vertrekken.

11:59 Welke namen houden we in het oog? De top van de Mont Ventoux bereiken we vandaag niet, maar de betere klimmers zullen zich vandaag ongetwijfeld onderscheiden. Op respectievelijk een derde en vierde plek staan Alaphilippe (+17") en Mollema (+19") er het beste voor, al ligt alles op een zakdoek. Zo staan de andere grote favorieten maar op 20". Daarbij onder anderen Teuns, Vlasov, Gilbert, De Plus, Aru, Bernal, Sosa, Barguil, ... Ook de jonge Mauri Vansevenant nestelt zich in diezelfde tijd tussen de grote kanonnen.

Op respectievelijk een derde en vierde plek staan Alaphilippe (+17") en Mollema (+19") er het beste voor, al ligt alles op een zakdoek. Zo staan de andere grote favorieten maar op 20".

Daarbij onder anderen Teuns, Vlasov, Gilbert, De Plus, Aru, Bernal, Sosa, Barguil, ... Ook de jonge Mauri Vansevenant nestelt zich in diezelfde tijd tussen de grote kanonnen.

11:52 Het profiel van vandaag.

10:52 Geen Tim Wellens aan de start. Tim Wellens komt vandaag niet meer aan de start in de Provence. De winnaar van de Ster van Bessèges heeft keelpijn en last van een verkoudheid. "We hebben beslist om hem niet te laten starten en de Omloop niet in gevaar te brengen", laat Lotto-Soudal weten.

