Ineos boven op Chalet Reynard: Sosa wint dankzij ploegmaat Bernal

16:49 16 uur 49. (Eind?)winst voor Sosa! De Colombianen van Ineos trekken de etappe naar zich toe! De enige versnelling op de Ventoux kwam van Sosa en was meteen ook de goede. Achter de winnaar schudt landgenoot Bernal Alaphilippe nog van zich af voor plek twee. Poels komt wat later als vierde over de finish. Met de vlakke slotetappe van morgen is het dan ook waarschijnlijk dat Sosa zijn leiderstrui niet meer zal afgeven. . (Eind?)winst voor Sosa! De Colombianen van Ineos trekken de etappe naar zich toe! De enige versnelling op de Ventoux kwam van Sosa en was meteen ook de goede.

Achter de winnaar schudt landgenoot Bernal Alaphilippe nog van zich af voor plek twee. Poels komt wat later als vierde over de finish.

Met de vlakke slotetappe van morgen is het dan ook waarschijnlijk dat Sosa zijn leiderstrui niet meer zal afgeven.

16:48 16 uur 48. 500 meter. Sosa moet nog een halve kilometer afzien en de buit is binnen. De dagzege én hoogstwaarschijnlijk ook de eindwinst in de Provence. . 500 meter Sosa moet nog een halve kilometer afzien en de buit is binnen. De dagzege én hoogstwaarschijnlijk ook de eindwinst in de Provence.

16:47 16 uur 47. Laatste kilometer! Poels is het kind van de rekening, maar Alaphilippe zet zich weer voor Bernal uit. . Laatste kilometer! Poels is het kind van de rekening, maar Alaphilippe zet zich weer voor Bernal uit.

16:46 16 uur 46. "Allez, Julien", klinkt het bij enkele eenzame supporters langs de kant. De Fransman hapt naar adem, Bernal versnelt. . "Allez, Julien", klinkt het bij enkele eenzame supporters langs de kant. De Fransman hapt naar adem, Bernal versnelt.

16:45 16 uur 45. Sosa op weg naar winst. Met nog anderhalve kilometer te gaan lijkt het erop dat Sosa gewonnen spel heeft. Alaphilippe, Poels en Bernal komen geen seconde dichterbij, integendeel. . Sosa op weg naar winst Met nog anderhalve kilometer te gaan lijkt het erop dat Sosa gewonnen spel heeft. Alaphilippe, Poels en Bernal komen geen seconde dichterbij, integendeel.

16:43 16 uur 43. Poels dan maar! Teruggekeerd uit de achtergrond komt Poels Alaphilippe een handje toesteken. De Nederlander heeft zijn Russische metgezel achter zich gelaten. Intussen klokt Sosa al af op 20". . Poels dan maar! Teruggekeerd uit de achtergrond komt Poels Alaphilippe een handje toesteken. De Nederlander heeft zijn Russische metgezel achter zich gelaten. Intussen klokt Sosa al af op 20".

16:42 16 uur 42. Sosa rijdt verder weg. Sosa doet er nog 3 seconden bij en telt nu een marge van 18" op Alaphilippe en Bernal. De wereldkampioen krijgt uiteraard geen steun van Bernal. . Sosa rijdt verder weg Sosa doet er nog 3 seconden bij en telt nu een marge van 18" op Alaphilippe en Bernal. De wereldkampioen krijgt uiteraard geen steun van Bernal.

16:40 16 uur 40. Achter Alaphilippe en Bernal probeert ook Vlasov nog de aansluiting te maken. Hij krijgt Poels in het wiel. . Achter Alaphilippe en Bernal probeert ook Vlasov nog de aansluiting te maken. Hij krijgt Poels in het wiel.

16:39 15" voor Sosa. Sosa heeft al een mooie bonus van 15 seconden bij elkaar gebeukt. Achter de Colombiaan gaat nu Alaphilippe zelf op zoek, Bernal zit als enige nog in het wiel. . 16 uur 39. 15" voor Sosa Sosa heeft al een mooie bonus van 15 seconden bij elkaar gebeukt. Achter de Colombiaan gaat nu Alaphilippe zelf op zoek, Bernal zit als enige nog in het wiel.

16:36 16 uur 36. Vansevenant werkt. Mauri Vansevenant zet zich op kop en moet wereldkampioen Alaphilippe weer vooraan brengen. Bernal zit in een zetel. Ook onder anderen Mollema, Ciccone en Herrada zitten nog vooraan. . Vansevenant werkt Mauri Vansevenant zet zich op kop en moet wereldkampioen Alaphilippe weer vooraan brengen. Bernal zit in een zetel. Ook onder anderen Mollema, Ciccone en Herrada zitten nog vooraan.

16:35 16 uur 35. Aanval Sosa! Daar is de eerste versnelling! Sosa (Ineos) pakt uit met een sterke versnelling en pakt meteen een meter of 20. We tellen nog een man of 10 in het peloton. . Aanval Sosa! Daar is de eerste versnelling! Sosa (Ineos) pakt uit met een sterke versnelling en pakt meteen een meter of 20. We tellen nog een man of 10 in het peloton.

16:34 16 uur 34. De Plus lost. Ineos ziet De Plus wegvallen, het tempo ligt te hoog voor onze landgenoot. Bernal zit nog goed vooraan, net als Alaphilippe. . De Plus lost Ineos ziet De Plus wegvallen, het tempo ligt te hoog voor onze landgenoot. Bernal zit nog goed vooraan, net als Alaphilippe.

16:31 16 uur 31. Achteraan het peloton zien we Dylan Teuns het lastig krijgen. Ook Barguil moet stompen. . Achteraan het peloton zien we Dylan Teuns het lastig krijgen. Ook Barguil moet stompen.

16:30 16 uur 30. Met Alaphilippe en Vansevenant heeft Deceuninck-Quick Step nog twee mannetjes voorin. Hebben zijn een plan? . Met Alaphilippe en Vansevenant heeft Deceuninck-Quick Step nog twee mannetjes voorin. Hebben zijn een plan?

16:27 16 uur 27. Laurens De Plus in tweede positie. Achter Dunbar verschuilt het gezicht van Laurens De Plus, die voor kopman Bernal uitrijdt. . Laurens De Plus in tweede positie Achter Dunbar verschuilt het gezicht van Laurens De Plus, die voor kopman Bernal uitrijdt.

16:26 16 uur 26. Alles weer samen. Tejeda en Fabbro worden teruggefloten door Ineos, onder leiding van Dunbar. Intussen is het peloton al goed uitgedund. . Alles weer samen Tejeda en Fabbro worden teruggefloten door Ineos, onder leiding van Dunbar. Intussen is het peloton al goed uitgedund.

16:24 16 uur 24. Tejeda erop en erover. De man van Astana is de Colombiaan Tejeda. Hij gaat op en over Bagioli. Even later komt Fabbro (Bora) aansluiten. Nu is het Ineos dat zich op kop van het peloton zet. . Tejeda erop en erover De man van Astana is de Colombiaan Tejeda. Hij gaat op en over Bagioli. Even later komt Fabbro (Bora) aansluiten. Nu is het Ineos dat zich op kop van het peloton zet.