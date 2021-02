Ballerini kletst naar tweede ritzege, valpartij nekt wereldkampioen Alaphilippe

16:31 16 uur 31. Ballerini wint voor 2e dag op een rij! De finale werd wat ontregeld door meerdere valpartijen, maar Deceuninck-Quick-Step mag voor de 2e keer juichen ondanks een valpartij van Julian Alaphilippe. Ballerini gaat van heel ver aan, maar kan het volhouden tot de finish. . Ballerini wint voor 2e dag op een rij! De finale werd wat ontregeld door meerdere valpartijen, maar Deceuninck-Quick-Step mag voor de 2e keer juichen ondanks een valpartij van Julian Alaphilippe. Ballerini gaat van heel ver aan, maar kan het volhouden tot de finish.

16:30 16 uur 30. Ballerini voor 2 op 2? Ballerini zit goed voor Quick-Step, wie haalt het? . Ballerini voor 2 op 2? Ballerini zit goed voor Quick-Step, wie haalt het?

16:29 Valpartij Alaphilippe! Julian Alaphilippe zat in een zetel in 3e positie maar een renner voor hem glijdt weg. De wereldkampioen kon hem niet ontwijken! . 16 uur 29. Valpartij Alaphilippe! Julian Alaphilippe zat in een zetel in 3e positie maar een renner voor hem glijdt weg. De wereldkampioen kon hem niet ontwijken!

16:28 16 uur 28. Vanaf nu gaat het alleen nog maar bergop. Wie durft als eerste een peil verschieten? . Vanaf nu gaat het alleen nog maar bergop. Wie durft als eerste een peil verschieten?

16:26 16 uur 26. Astana mengt zich vooraan! Met Aranburu en Loetsenko hebben ze 2 kandidaten voor dagwinst. . Astana mengt zich vooraan! Met Aranburu en Loetsenko hebben ze 2 kandidaten voor dagwinst.

16:23 16 uur 23. Vermeersch en Jorgenson gegrepen! Vermeersch en Jorgenson kregen nooit meer dan 10 seconden en worden door het peloton gegrepen. Vermeersch zet zich meteen weer aan de kop en werkt nog even voor Wellens en Gilbert. . Vermeersch en Jorgenson gegrepen! Vermeersch en Jorgenson kregen nooit meer dan 10 seconden en worden door het peloton gegrepen. Vermeersch zet zich meteen weer aan de kop en werkt nog even voor Wellens en Gilbert.

16:21 16 uur 21. Dan toch een sprint? Voorlopig lijken alle snelle mannen nog mee te zijn. Maken we ons dan toch op voor een sprint of is de aankomst net iets te steil? . Dan toch een sprint? Voorlopig lijken alle snelle mannen nog mee te zijn. Maken we ons dan toch op voor een sprint of is de aankomst net iets te steil?

16:19 16 uur 19. De man van Movistar is de Amerikaan Matteo Jorgenson . De man van Movistar is de Amerikaan Matteo Jorgenson

16:17 16 uur 17. Aanval Vermeersch! Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) zet zich door nadat hij een gaatje kreeg van het peloton. Een mannetje van Movistar glipt mee. . Aanval Vermeersch! Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) zet zich door nadat hij een gaatje kreeg van het peloton. Een mannetje van Movistar glipt mee.

16:15 16 uur 15. Stybar en Vansevenant sleuren op kop van het peloton. Alaphilippe zit te freewheelen in hun kielzog. Het peloton breekt opnieuw! . Stybar en Vansevenant sleuren op kop van het peloton. Alaphilippe zit te freewheelen in hun kielzog. Het peloton breekt opnieuw!

16:09 16 uur 09. Conca gegrepen! Het avontuur van de neoprof van Lotto-Soudal is over. Toch een knappe wedstrijd van de jonge Italiaan! . Conca gegrepen! Het avontuur van de neoprof van Lotto-Soudal is over. Toch een knappe wedstrijd van de jonge Italiaan!

16:08 Col Montfuron. We zijn bezig aan de laatste beklimming van de dag. 3km aan 4% gemiddeld. Wie durft een eerste prik uit te delen? . 16 uur 08. Col Montfuron We zijn bezig aan de laatste beklimming van de dag. 3km aan 4% gemiddeld. Wie durft een eerste prik uit te delen?

16:06 16 uur 06. Filippo Conca voert hier toch een nummertje op. Voor de 22-jarige Italiaan is het nog maar zijn 2e wedstrijd bij de profs. Straf! . Filippo Conca voert hier toch een nummertje op. Voor de 22-jarige Italiaan is het nog maar zijn 2e wedstrijd bij de profs. Straf!

16:04 16 uur 04. Nog 20 kilometer! Iedere ploeg probeert nu zijn kopman in de voorste gelederen te brengen: het is drummen in het peloton. . Nog 20 kilometer! Iedere ploeg probeert nu zijn kopman in de voorste gelederen te brengen: het is drummen in het peloton.

15:57 15 uur 57. Stilte voor de storm? De rust in het peloton is even teruggekeerd, al is dat relatief. Over 7km beginnen we aan de laatste beklimming van de dag: Col Montfuront (3e categorie). Zien we daar vuurwerk? . Stilte voor de storm? De rust in het peloton is even teruggekeerd, al is dat relatief. Over 7km beginnen we aan de laatste beklimming van de dag: Col Montfuront (3e categorie). Zien we daar vuurwerk?

15:56 Conca op 1'30". Filippo Conca houdt voorlopig nog goed stand! De achtervolgers worden ondertussen gegrepen door het peoloton. . 15 uur 56. Conca op 1'30" Filippo Conca houdt voorlopig nog goed stand! De achtervolgers worden ondertussen gegrepen door het peoloton.

15:53 15 uur 53. Het peloton breekt! Deceuninck-Quick-Step maakt de koers hard. Ook Belgisch talent Mauri Vansevenant doet zijn duit in het zakje. Het peloton is nu in meerdere stukken versnipperd. . Het peloton breekt! Deceuninck-Quick-Step maakt de koers hard. Ook Belgisch talent Mauri Vansevenant doet zijn duit in het zakje. Het peloton is nu in meerdere stukken versnipperd.