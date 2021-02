Meteen waaiers in de eerste rit van de Ronde van de Provence?

11:15

11 uur 15. Gilbert enige Belgische ritwinnaar. De Ronde van de Provence is nog een vrij jonge rittenkoers. Dit is pas de 6e editie. In de vorige 5 edities wist slechts 1 Belg een rit weg te kapen: Philippe Gilbert won op het autocircuit Paul Ricard. 2 maanden later zegevierde Gilbert in Parijs-Roubaix... Ook nu is Gilbert er opnieuw bij. Hij is 1 van de 13 Belgen op de deelnemerslijst. .