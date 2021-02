LIVE: Alaphilippe zet andere toppers onder druk in Ronde van de Provence

15:35 15 uur 35. Komt het nog wel goed voor het peloton? De voorsprong is nog altijd ruim boven de minuut, ook al is er nog bijna 40 kilometer om dat goed te maken. De slingerende wegen maken het wel niet gemakkelijk voor de achtervolgers. . Komt het nog wel goed voor het peloton? De voorsprong is nog altijd ruim boven de minuut, ook al is er nog bijna 40 kilometer om dat goed te maken. De slingerende wegen maken het wel niet gemakkelijk voor de achtervolgers.

15:28 15 uur 28. Moscon. Dat Ciccone en Alaphilippe in de kopgroep zitten, is geen grote verrassing. Dat Moscon erbij is toch een beetje. De carrière van de talentvolle maar kolerieke Italiaan leek door tal van incidenten in het slop te zitten. Vorig jaar kwam Moscon geen meter vooruit. Maar nu lijkt hij toch weer een goeie winter doorgemaakt te hebben. Wordt dit eindelijk het seizoen van de grote doorbraak van de 26-jarige Moscon? . Moscon Dat Ciccone en Alaphilippe in de kopgroep zitten, is geen grote verrassing. Dat Moscon erbij is toch een beetje. De carrière van de talentvolle maar kolerieke Italiaan leek door tal van incidenten in het slop te zitten. Vorig jaar kwam Moscon geen meter vooruit. Maar nu lijkt hij toch weer een goeie winter doorgemaakt te hebben. Wordt dit eindelijk het seizoen van de grote doorbraak van de 26-jarige Moscon?

15:27 15 uur 27. De verstandhouding onder de koplopers is nog altijd optimaal. Een babbeltje van de wereldkampioen kan natuurlijk wonderen doen. Je zegt niet zomaar nee tegen een regenboogtrui. . De verstandhouding onder de koplopers is nog altijd optimaal. Een babbeltje van de wereldkampioen kan natuurlijk wonderen doen. Je zegt niet zomaar nee tegen een regenboogtrui.

15:21 Tijdsverschil. Er worden steeds meer mannetjes bijgestoken in de achtervolging, onder meer eentje van Lotto-Soudal, maar de voorsprong blijft maar stijgen: 1'10" al. . 15 uur 21. Tijdsverschil Er worden steeds meer mannetjes bijgestoken in de achtervolging, onder meer eentje van Lotto-Soudal, maar de voorsprong blijft maar stijgen: 1'10" al.

15:16 15 uur 16. Ook UAE doet nu een duit in het zakje. Zij hebben met Kristoff en Trentin twee kandidaten voor een sprint. . Ook UAE doet nu een duit in het zakje. Zij hebben met Kristoff en Trentin twee kandidaten voor een sprint.

15:14 15 uur 14. Arkéa-Samsic. Het is Arkéa-Samsic dat nagenoeg voltallig de achtervolging leidt in het peloton. Veel zoden brengt het nog niet aan de dijk, want de 3 lopen uit: ze hebben bijna een minuut. . Arkéa-Samsic Het is Arkéa-Samsic dat nagenoeg voltallig de achtervolging leidt in het peloton. Veel zoden brengt het nog niet aan de dijk, want de 3 lopen uit: ze hebben bijna een minuut.

15:10 15 uur 10. Alaphilippe, Moscon en Ciccone worden gediend door het parcours, want in de dalende stroken kunnen ze zich volledig smijten. Voorlopig doen ze het volgens de nieuwe reglementen. . Alaphilippe, Moscon en Ciccone worden gediend door het parcours, want in de dalende stroken kunnen ze zich volledig smijten. Voorlopig doen ze het volgens de nieuwe reglementen.

15:07 15 uur 07. Er is een tweede deel van het peloton dat weer aansluiting probeert te zoeken. . Er is een tweede deel van het peloton dat weer aansluiting probeert te zoeken.

15:05 Tijdsverschil. Er zijn nog wat enkelingen die tegenspartelen, maar een georganiseerde achtervolging is er nog niet in het peloton. Zo hebben Alaphilippe, Moscon en Ciccone meer dan een halve minuut. . 15 uur 05. Tijdsverschil Er zijn nog wat enkelingen die tegenspartelen, maar een georganiseerde achtervolging is er nog niet in het peloton. Zo hebben Alaphilippe, Moscon en Ciccone meer dan een halve minuut.

15:03 15 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359865672088576001

15:00 15 uur . Zoals we hem kennen, spaart Alaphilippe zich niet. Het peloton zit wel niet zó ver, maar na de wat saaie beginfase van deze wedstrijd is het nu écht koers. . Zoals we hem kennen, spaart Alaphilippe zich niet. Het peloton zit wel niet zó ver, maar na de wat saaie beginfase van deze wedstrijd is het nu écht koers.

14:59 14 uur 59. Grote namen roeren zich! Het valt niet stil, want niemand minder dan Julian Alaphilippe rijdt naar het duo Moscon-Ciccone. Dat is een trio waar je mee naar de oorlog kunt. . Grote namen roeren zich! Het valt niet stil, want niemand minder dan Julian Alaphilippe rijdt naar het duo Moscon-Ciccone. Dat is een trio waar je mee naar de oorlog kunt.

14:56 14 uur 56. Ook Mauri Vansevenant laat zien dat hij al in orde is. Maar zal het niet stilvallen na de klim? . Ook Mauri Vansevenant laat zien dat hij al in orde is. Maar zal het niet stilvallen na de klim?

14:54 14 uur 54. Deceuninck-Quick Step maakt de koers hard. Nog voor de top van de Montée de Brûlat is Cavagna gegrepen. Ploegmaat Asgreen neemt meteen over met een nieuwe snok. Deceuninck-Quick Step wil de sprinters de nek afdoen. . Deceuninck-Quick Step maakt de koers hard Nog voor de top van de Montée de Brûlat is Cavagna gegrepen. Ploegmaat Asgreen neemt meteen over met een nieuwe snok. Deceuninck-Quick Step wil de sprinters de nek afdoen.

14:54 14 uur 54. Vooral B&B wil Cavagna geen cadeautjes geven. De Franse hardrijder heeft maar 50 à 100 meter voorsprong. . Vooral B&B wil Cavagna geen cadeautjes geven. De Franse hardrijder heeft maar 50 à 100 meter voorsprong.

14:51 14 uur 51. Aanval Cavagna! Vanaf de kop versnelt Rémi Cavagna uit het peloton. Hij heeft Calmejane en Fernandez bijna te pakken op de klim. . Aanval Cavagna! Vanaf de kop versnelt Rémi Cavagna uit het peloton. Hij heeft Calmejane en Fernandez bijna te pakken op de klim.

14:46 14 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1359861188830633986

14:43 14 uur 43. B&B. Het verschil is al een hele tijd stabiel, zo'n 2'20". Groupama heeft nochtans medewerking gekregen in de achtervolging van B&B Hotels. Zoals altijd is het vertrouwen in Bryan Coquard groot, ook al kon hij vorig jaar maar 1 koers winnen. . B&B Het verschil is al een hele tijd stabiel, zo'n 2'20". Groupama heeft nochtans medewerking gekregen in de achtervolging van B&B Hotels. Zoals altijd is het vertrouwen in Bryan Coquard groot, ook al kon hij vorig jaar maar 1 koers winnen.

14:41 14 uur 41. Neoprofs. Voor enkele renners is deze Ronde van de Provence de eerste koers die ze als profrenner rijden. Een van hen is de Tsjech Karel Vacek. Zijn naam doet bij de kenners misschien een belletje rinkelen, omdat hij de enige is die Remco Evenepoel bij de junioren kon verslaan in een tijdrit. Vacek tekende een contract bij Qhubeka, de opvolger van NTT. . Neoprofs Voor enkele renners is deze Ronde van de Provence de eerste koers die ze als profrenner rijden. Een van hen is de Tsjech Karel Vacek. Zijn naam doet bij de kenners misschien een belletje rinkelen, omdat hij de enige is die Remco Evenepoel bij de junioren kon verslaan in een tijdrit. Vacek tekende een contract bij Qhubeka, de opvolger van NTT.