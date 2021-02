LIVE: 2 Fransen in de aanval in de Provence, straks waaiers in de finale?

13:25 13 uur 25. Snelle mannen. Bij Groupama-FDJ werken ze voor Démare, maar wie zouden zijn concurrenten zijn bij een sprint? Bouhanni en Coquard vanuit Franse hoek, Kristoff, Degenkolb, Trentin en Moschetti vanuit buitenlandse hoek. Wereldkampioen Alaphilippe is zelf een outsider, al lijkt het peloton dan wel wat uitgedund te moeten raken. . Snelle mannen Bij Groupama-FDJ werken ze voor Démare, maar wie zouden zijn concurrenten zijn bij een sprint? Bouhanni en Coquard vanuit Franse hoek, Kristoff, Degenkolb, Trentin en Moschetti vanuit buitenlandse hoek. Wereldkampioen Alaphilippe is zelf een outsider, al lijkt het peloton dan wel wat uitgedund te moeten raken.

13:15 Tijdsverschil. De voorsprong smelt nu sneller weg dan de sneeuw op onze wegen onder de zon. Calmejane en Fernandez hebben nog maar 2'30". Het is nu al duidelijk dat we er een kruis over maken voor hen. . 13 uur 15. Tijdsverschil De voorsprong smelt nu sneller weg dan de sneeuw op onze wegen onder de zon. Calmejane en Fernandez hebben nog maar 2'30". Het is nu al duidelijk dat we er een kruis over maken voor hen.

13:01 13 uur 01. Delio bij Delko. Terwijl Lilian Calmejane een gevestigde waarde is in het wielrennen, is Delio Fernandez wellicht onbekender voor het grote publiek. De Spanjaard is nochtans aan zijn 14e profseizoen begonnen, van Xacobeo tot de laatste jaren Delko. Fernandez is vooral een klassementsrenner. Zijn grootste succes boekte hij in 2017 met de eindwinst in de Ronde van Oostenrijk, ook al kon hij van dat succes niet genieten, want hij kreeg de zege pas na de diskwalificatie van dopingzondaar Denifl. . Delio bij Delko Terwijl Lilian Calmejane een gevestigde waarde is in het wielrennen, is Delio Fernandez wellicht onbekender voor het grote publiek. De Spanjaard is nochtans aan zijn 14e profseizoen begonnen, van Xacobeo tot de laatste jaren Delko.

Fernandez is vooral een klassementsrenner. Zijn grootste succes boekte hij in 2017 met de eindwinst in de Ronde van Oostenrijk, ook al kon hij van dat succes niet genieten, want hij kreeg de zege pas na de diskwalificatie van dopingzondaar Denifl.

12:57 12 uur 57. Groupama voor Démare. In het peloton werkt Groupama-FDJ, wat erop kan wijzen dat ze vertrouwen hebben in Arnaud Démare. Misschien niet onterecht, want met 14 zeges werd de Fransman vorig jaar internationaal zegekoning. . Groupama voor Démare In het peloton werkt Groupama-FDJ, wat erop kan wijzen dat ze vertrouwen hebben in Arnaud Démare. Misschien niet onterecht, want met 14 zeges werd de Fransman vorig jaar internationaal zegekoning.

12:53 Tijdsverschil. In het peloton zijn ze er stilaan werk van aan het maken. Binnenkort komt de 2e klim van de dag eraan, eentje van 3e categorie, en dat zorgt voor een stroomstoot in de groep. Plots hebben Calmejane en Fernandez nog maar 3'40". . 12 uur 53. Tijdsverschil In het peloton zijn ze er stilaan werk van aan het maken. Binnenkort komt de 2e klim van de dag eraan, eentje van 3e categorie, en dat zorgt voor een stroomstoot in de groep. Plots hebben Calmejane en Fernandez nog maar 3'40".

12:45 12 uur 45. Alaphilippe. Julian Alaphilippe rijdt zijn eerste wedstrijd van het jaar. Dat dat uitgerekend in de Ronde van de Provence is, is wellicht geen toeval, want zijn vriendin Marion Rousse is hier adjunct-koersdirecteur. Alaphilippe gaat van start met rugnummer 1, dat hij erft van titelverdediger Nairo Quintana. Die is nog buiten strijd met een gebroken knieschijf. . Alaphilippe Julian Alaphilippe rijdt zijn eerste wedstrijd van het jaar. Dat dat uitgerekend in de Ronde van de Provence is, is wellicht geen toeval, want zijn vriendin Marion Rousse is hier adjunct-koersdirecteur.

Alaphilippe gaat van start met rugnummer 1, dat hij erft van titelverdediger Nairo Quintana. Die is nog buiten strijd met een gebroken knieschijf.

12:36 Tijdsverschil. De voorsprong van Calmejane en Fernandez is al een tijdje gestabiliseerd. Ze hebben nu 5 minuten, terwijl ze de eerste tussensprint van de dag naderen. . 12 uur 36. Tijdsverschil De voorsprong van Calmejane en Fernandez is al een tijdje gestabiliseerd. Ze hebben nu 5 minuten, terwijl ze de eerste tussensprint van de dag naderen.

12:24 Col de L'Espigoulier. Calmejane doet Fernandez de baard af op de top van de Col de L'Espigoulier. Het lijkt erop dat hij toch minstens een bergtruitje zal overhouden aan zijn onderneming. . 12 uur 24. Col de L'Espigoulier Calmejane doet Fernandez de baard af op de top van de Col de L'Espigoulier. Het lijkt erop dat hij toch minstens een bergtruitje zal overhouden aan zijn onderneming.

12:01 12 uur 01. "Wandelend" peloton. In het peloton lijken ze niet echt bekommerd om de 2 vluchters. De gebruikelijke taferelen: keuvelen en kuieren en dat in een aangenaam zonnetje. Wie kan het hen kwalijk nemen? Calmejane en Fernandez hebben wel bijna 4 minuten voorsprong. . "Wandelend" peloton In het peloton lijken ze niet echt bekommerd om de 2 vluchters. De gebruikelijke taferelen: keuvelen en kuieren en dat in een aangenaam zonnetje. Wie kan het hen kwalijk nemen? Calmejane en Fernandez hebben wel bijna 4 minuten voorsprong.

11:54 11 uur 54. Calmejane doet niet kalm aan. Het verschil is in een vingerknip al meer dan 2 minuten. Toch een opmerkelijke zet van vooral Calmejane, die zeker een outsider is voor het eindklassement. Hij eindigde 3e, 5e en 11e in zijn vorige deelnames aan de Ronde van de Provence. In de GP Marseillaise bewees hij met een 8e plaats dat het met zijn conditie wel snor zit. . Calmejane doet niet kalm aan Het verschil is in een vingerknip al meer dan 2 minuten. Toch een opmerkelijke zet van vooral Calmejane, die zeker een outsider is voor het eindklassement. Hij eindigde 3e, 5e en 11e in zijn vorige deelnames aan de Ronde van de Provence. In de GP Marseillaise bewees hij met een 8e plaats dat het met zijn conditie wel snor zit.

11:48 Tijdsverschil. Het peloton legt Calmejane en Fernandez voorlopig geen strobreed in de weg. Het tweetal ziet de Col d'Espigoulier stilaan al opdoemen. Ze beginnen aan die col van 1e categorie met een voorsprong van 40 seconden. . 11 uur 48. Tijdsverschil Het peloton legt Calmejane en Fernandez voorlopig geen strobreed in de weg. Het tweetal ziet de Col d'Espigoulier stilaan al opdoemen. Ze beginnen aan die col van 1e categorie met een voorsprong van 40 seconden.

11:48 11 uur 48. 2 vluchters. De koersdirecteur heeft nog maar net met zijn vlag gewapperd of daar zijn Lilian Calmejane en Delio Fernandez al de pijp uit. . 2 vluchters De koersdirecteur heeft nog maar net met zijn vlag gewapperd of daar zijn Lilian Calmejane en Delio Fernandez al de pijp uit.

11:44 11 uur 44. De renners krijgen 6 kilometer om de beentjes warm te draaien. Daarna volgt de officiële start. . De renners krijgen 6 kilometer om de beentjes warm te draaien. Daarna volgt de officiële start.

11:32 11 uur 32. We zijn vertrokken! Onder een winters zonnetje (12 graden) is op de markt van het typische Franse stadje Aubagne de start gegeven van deze Ronde van de Provence. . We zijn vertrokken! Onder een winters zonnetje (12 graden) is op de markt van het typische Franse stadje Aubagne de start gegeven van deze Ronde van de Provence.

