Eerste koersdag van Deceuninck-Quick Step, eerste zege dankzij Ballerini

16:25 16 uur 25. Ballerini wint! Maar wordt nog geremonteerd door Ballerini. Démare viel helemaal op het einde nog stil. Eerste koers van het seizoen voor Deceuninck-Quick Step en eerste zege.

16:25 16 uur 25. Démare gaat vroeg aan.

16:25 16 uur 25. Démare en Bouhanni zitten goed geplaatst.

16:25 16 uur 25. De weg is behoorlijk smal, dat maakt het niet evident. Maar iedereen komt er veilig doorheen.

16:24 Laatste km. We gaan de laatste kilometer in, maar echt een lijn zit er nog niet in de sprintvoorbereiding. 16 uur 24.

16:23 16 uur 23. Vluchters gegrepen, sprinten maar. Alaphilippe en Moscon zijn gegrepen. We gaan sprinten. Alaphilippe gaat zowaar nog wat helpen, voor Ballerini?

16:23 16 uur 23. Het verschil is nog maar 100-150 meter. Het wordt moeilijk. Het helt weer de kant uit van de sprinters.

16:22 16 uur 22. Asgreen fungeert als stoorzender in het peloton. Zijn die paar seconden genoeg om Alaphilippe de zege te gunnen?

16:22 16 uur 22. Alaphilippe versnelt! Alaphilippe gooit nog een bommetje. Moscon bijt zich in hem vast. Ciccone past. En waar zit het peloton?

16:21 16 uur 21. De weg loopt in de laatste 3 kilometer nog omhoog. Bovendien blaast er een sterke wind vanuit de zee.

16:19 16 uur 19. Spanning! Het peloton komt meer stapvoets dichterbij. Het kan nog altijd alle kanten uit!

16:18 16 uur 18. De weg is behoorlijk smal en bovendien wordt er ook nog af en toe een rotonde tussengegooid. Dat is wel in het voordeel van de koplopers.

16:16 16 uur 16. Het lijkt er toch op dat de sprintersploegen de machtsstrijd met het koptrio zullen winnen. Démare heeft zijn ploeg alvast rond hem verzameld.

16:14 16 uur 14. Langs de kust. We rijden nu langs de kust van de Middellandse Zee. In de verte ziet het peloton de 3 rijden. Komen ze op tijd?

16:12 16 uur 12. Het lijkt erop dat de vluchters het spel slim gespeeld hebben, want ze hebben nog iets overgehouden voor de slotfase. Het verschil is nog altijd meer dan een halve minuut en we beginnen bijna aan de laatste 10 kilometer.

16:07 16 uur 07. Nerveuze Alaphilippe. Er wordt weer veel gebabbeld in de kopgroep. De carrière van Alapahilippe staat of valt uiteraard niet met deze Ronde van de Provence, maar dat zou je niet zeggen als je hem nerveus bezig ziet.

16:01 16 uur 01. De wegen naar de kust worden weer wat breder en ook rechter. Je zou denken dat dat in het nadeel is van de vluchters, maar die smokkelen toch weer extra seconden mee: 40 tellen is het verschil.

15:50 Tijdsverschil. Alaphilippe, Ciccone en Moscon hebben de top bedwongen met een halve minuut voorsprong. Met nog 25 kilometer op de teller zal dat meer dan waarschijnlijk niet volstaan. 15 uur 50.