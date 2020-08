LIVE: Bestookt Bernal de leiderstroon van Roglic in zware slotrit?

12:32 Julien Bernard is ook mee vooraan en wil zijn bergtrui veilig stellen. 12 uur 32. Julien Bernard is ook mee vooraan en wil zijn bergtrui veilig stellen

12:27 12 uur 27. Mauri Vansevenant in vroege ontsnapping, ook etappewinaar Bagioli is mee. 12 renners hebben zich kunnen afscheiden van het peloton. Hun namen: Mauri Vansevenant en Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Romain Saigle en Léo Vincent (Groupama-FDJ), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal), Will Barta, Joey Rosskopf en Georg Zimmerman (CCC Team), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) en Thymen Arensman (Team Sunweb). . Mauri Vansevenant in vroege ontsnapping, ook etappewinaar Bagioli is mee 12 renners hebben zich kunnen afscheiden van het peloton. Hun namen: Mauri Vansevenant en Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Romain Saigle en Léo Vincent (Groupama-FDJ), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal), Will Barta, Joey Rosskopf en Georg Zimmerman (CCC Team), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) en Thymen Arensman (Team Sunweb).

12:20 12 uur 20. Vorig jaar won Thibaut Pinot op de Grand Colombier. Hij stak er toen meteen de eindwinst van de Tour de l'Ain op zak. . Vorig jaar won Thibaut Pinot op de Grand Colombier. Hij stak er toen meteen de eindwinst van de Tour de l'Ain op zak.

12:08 12 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:07 12 uur 07. Ontsnapping van de dag? De organisatie meldt een ontsnapping van 11 renners. Ze hebben een voorsprong van 20 seconden op het peloton. . Ontsnapping van de dag? De organisatie meldt een ontsnapping van 11 renners. Ze hebben een voorsprong van 20 seconden op het peloton.

11:56 11 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:37 Ze hebben er zin in vandaag. Het regent aanvallen. 11 uur 37. Ze hebben er zin in vandaag. Het regent aanvallen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:36 De organisatie zet nog eens alle cols op een rijtje. 11 uur 36. De organisatie zet nog eens alle cols op een rijtje Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:26 11 uur 26. Jumbo-Visma 1-0 Ineos. Vandaag verwachten we een nieuw duel tussen de twee ploegen. Gisteren won Jumbo-Visma met sprekend gemak. Met Roglic, Bennett en Kruijswijk had de Nederlandse ploeg nog drie mannetjes vooraan in het slot van de tweede etappe. Ineos beleefde dan weer een moeilijke dag. Froome en Thomas moesten allebei vroeg afhaken, waardoor Bernal vooraan geïsoleerd zat. De Colombiaan kon nog rekenen op een sterke Castroviejo, maar tegen het blok van Jumbo-Visma was niets te beginnen. Toont Jumbo-Visma ook vandaag zijn dominantie of heeft Ineos een slinks plannetje klaar? . Jumbo-Visma 1-0 Ineos Vandaag verwachten we een nieuw duel tussen de twee ploegen. Gisteren won Jumbo-Visma met sprekend gemak. Met Roglic, Bennett en Kruijswijk had de Nederlandse ploeg nog drie mannetjes vooraan in het slot van de tweede etappe.

Ineos beleefde dan weer een moeilijke dag. Froome en Thomas moesten allebei vroeg afhaken, waardoor Bernal vooraan geïsoleerd zat. De Colombiaan kon nog rekenen op een sterke Castroviejo, maar tegen het blok van Jumbo-Visma was niets te beginnen.

Toont Jumbo-Visma ook vandaag zijn dominantie of heeft Ineos een slinks plannetje klaar?

11:23 Het beeld van de verlossing voor veel renners op de top de Grand Colombier. 11 uur 23. Het beeld van de verlossing voor veel renners op de top de Grand Colombier. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:21 We zijn vertrokken! 11 uur 21. We zijn vertrokken! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:18 11 uur 18. Kan Geraint Thomas zich herpakken vandaag?

11:17 11 uur 17. Primoz Roglic

11:08 11 uur 08. Voorsmaakje op de Tour. De slotrit van de Tour de l'Ain (145 kilometer) is andermaal een test voor de Ronde van Frankrijk. Letterlijk dan. Vanaf kilometer 34 volgt het peloton het parcours van de 15e etappe van de Tour tot de eindstreep. Het begin van de rit is overwegend vlak, maar na 68 kilometer begint de klimpret. Met de Montée de la Selle de Fromentel krijgen de renners meteen een kuitenbijter voor de kiezen: 11 kilometer aan 8,5%. Na een korte afdaling gaat het richting het dorpje Lochieu. Daar begint de Col de la Biche, een klim van 6,4 kilometer aan 8,9%, met een stuk van 2 kilometer boven de 10%. En dan moet het zwaarste nog komen: de Grand Colombier. Vanuit Culoz is de slotklim 17,4 kilometer lang en is de gemiddelde stijging 7,1%. De Grand Colombier is een onregelmatige bedoening. Stroken van 3% wisselen zich af met stroken van 12%. . Voorsmaakje op de Tour De slotrit van de Tour de l'Ain (145 kilometer) is andermaal een test voor de Ronde van Frankrijk. Letterlijk dan. Vanaf kilometer 34 volgt het peloton het parcours van de 15e etappe van de Tour tot de eindstreep.

Het begin van de rit is overwegend vlak, maar na 68 kilometer begint de klimpret. Met de Montée de la Selle de Fromentel krijgen de renners meteen een kuitenbijter voor de kiezen: 11 kilometer aan 8,5%.

Na een korte afdaling gaat het richting het dorpje Lochieu. Daar begint de Col de la Biche, een klim van 6,4 kilometer aan 8,9%, met een stuk van 2 kilometer boven de 10%.

En dan moet het zwaarste nog komen: de Grand Colombier. Vanuit Culoz is de slotklim 17,4 kilometer lang en is de gemiddelde stijging 7,1%. De Grand Colombier is een onregelmatige bedoening. Stroken van 3% wisselen zich af met stroken van 12%.

10:56 Roglic is alvast "ready to roll.". 10 uur 56. Roglic is alvast "ready to roll." Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:55 Kan Egan Bernal leider Roglic nog een stok in de wielen steken? 10 uur 55. Kan Egan Bernal leider Roglic nog een stok in de wielen steken? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:54 De Fin Hanninen kreeg gisteren de prijs voor de strijdlust. 10 uur 54. De Fin Hanninen kreeg gisteren de prijs voor de strijdlust. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:54 10 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten