LIVE: 5 renners kiezen voor het ruime sop in etappe 2 van de Tour de l'Ain

Rijdt Roglic na zijn tweede plaats gisteren vandaag naar de overwinning? Hij lijkt er in elk geval zin in te hebben.

11:33

Klimmen geblazen. De renners krijgen vandaag 3.159 hoogtemeters op hun bord, verspreid over 141 kilometer. Het peloton rijdt over vijf cols (één van eerste categorie, twee van tweede categorie en twee van derde categorie), alvorens zich een weg omhoog te banen richting aankomstplaats en skioord Lélex Monts-Jura. De slotklim is meer dan tien kilometer lang, maar stelt met een stijgingspercentage van gemiddeld 3% niet veel voor in vergelijking met de andere cols. De grote namen van het rondewerk, waaronder het Ineos-triumviraat Bernal, Froome en Thomas en het duo Roglic-Dumoulin van Jumbo-Visma, krijgen met deze etappe een goede voorbereiding op de grote rondes.