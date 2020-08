Opsteker voor Deceuninck-Quick Step: jonge Bagioli vloert de grote kanonnen in Tour de l'Ain (met video)

Bekijk de sprint naar de zege van Bagioli

Ronkende namen in Tour de l'Ain

Grote namen bijten tanden stuk op jonge wolf

In de finale waren de vluchters een vogel voor de kat. Vanuit het peloton waagde Georg Zimmerman nog zijn kans, maar alles troepte weer samen. Jumbo-Visma en Ineos dicteerden het tempo en zo raakte niemand meer weg.



In de laatste rechte lijn werd er gelonkt naar elkaar. Primoz Roglic leek zonder veel moeite op kop te blijven, maar de Sloveen van Jumbo-Visma werd net voor de finish nog voorbijgesneld door de 21-jarige Andrea Bagioli.

De jonge Italiaan van Deceuninck-Quick Step won tot zijn eigen verbazing de sprint en boekte zo zijn eerste profzege. Bagioli is natuurlijk ook de eerste leider. "Ik kon het niet geloven toen ik als eerste over de finish reed", zei Bagioli. "Deze zege is voor Fabio. We hopen allemaal dat hij snel kan herstellen."