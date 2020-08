LIVE: Dumoulin rijdt in Ain voor het eerst in de kleuren van Jumbo-Visma

12:39

12 uur 39. Jumbo-Visma en INEOS staan in de spotlights. Tom Dumoulin rijdt vandaag zijn eerste wedstrijd in het shirt van Jumbo-Visma. Samen met de entourage waar onder meer Primoz Roglic, Steven Kruiswijk en Tony Martin deel van uitmaken, is dit de eerste oefening naar aanloop van de Tour. Dumoulin schreef in 2017 de Giro op zijn naam en werd het jaar nadien zowel in de Giro als de Tour tweede in het eindklassement. Hij richt zijn pijlen dit jaar op de Ronde van Frankrijk. Team INEOS is in Ain ook van de partij. Met kleppers als Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas (alle drie Tourwinnaars) is het uitkijken naar wie al in de beste vorm verkeert. Bernal pakte onlangs in de Route d¿Occitanie de eindzege, Froome liet zich daar nog niet van zijn beste kant zien. Thomas komt sinds februari voor het eerst weer aan de start van een koers. .