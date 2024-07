Rit 9 in de Tour de France: wie tuimelt in een valkuil in verraderlijke gravelrit?

Proefballonnetje in Tour de France Femmes 2022

Het is niet de eerste keer dat de organisatie van de Tour snuffelt aan de gravelstroken rond Troyes. In 2022 werden de vrouwen in de Tour de France Femmes al eens over het grind gejaagd, weliswaar maar over 4 stroken. Het werd een triomftocht voor Marlen Reusser, die in Bar-sur-Aube met bijna anderhalve minuut voorsprong solo zegevierde.