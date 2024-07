Nieuwe Belgische ritzege in de Tour? Parcours van rit 8 leent zich voor een sterke sprinter of vluchter

Daags na de tijdritzege van Remco Evenepoel is het waarschijnlijk opnieuw aan de sprinters. Maar ook een vlucht is niet kansloos. Onderweg liggen er heel wat heuvels en de aankomst in Colombey-les-Deus-Eglises loopt op. Kan er opnieuw een Belg triomferen? Volg het hier live vanaf 13.20 uur en kijk vanaf 14.20 uur via livestream of op VRT1.