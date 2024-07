Zelfs een mechanische hapering stopt hem niet af: Remco Evenepoel raast naar tijdritwinst in de Tour

Hij heeft zijn afspraak niet gemist: Remco Evenepoel heeft met de tijdrit in Gevrey-Chambertin zijn eerste etappezege in de Tour de France te pakken. De wereldkampioen tegen de klok was bij elk tussenpunt de primus, maar moest tot het gaatje gaan om Tadej Pogacar af te stoppen. Een haperende ketting dreigde nog even roet in het eten te gooien, maar Evenepoel was uiteindelijk 12 seconden sneller dan Pogacar. Primoz Roglic eindigde op 34", Jonas Vingegaard op 37". In de stand nadert Evenepoel tot op 33 seconden.