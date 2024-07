Verstoren waaiers het tweede sprintersfestival op een rij in de Tour?

Weer krachtmeting tussen de snelle mannen

In de stad van de mosterd krijgen de sprinters normaal gezien weer een hapje voorgeschoteld. Tussen Mâcon en Dijon is het speuren naar hoogtemeters die voor problemen zouden kunnen zorgen.



Buiten een bultje in de eerste 10 kilometer hebben we die niet gevonden. Een massasprint lijkt dus onvermijdelijk in Dijon. De laatste anderhalve kilometer is op een rotonde na één lange rechte baan. Laat ons dus hopen op een incidentvrije finale.