LIVESTREAM Tour: Werkpaarden Declercq en Dillier houden Franse vluchters binnen schot in sprintersrit

Intermarché met Thijssen

De eerste sprintersrit werd verrassend gewonnen door Biniam Girmay. Dat hadden weinigen zien aankomen, want Thijssen in normaliter de vooruitgeschoven man. Vandaag is dat ook het geval, maar met Girmay in een vrije rol.



"Voor hem is dat ook belangrijk, want hij staat nu 2e in het groene klassement en dat kan een mooi doel zijn voor hem. Dan is het belangrijk dat hij constant is in zijn resultaten", vertelt Thijssen voor de start.