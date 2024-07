Daar zijn de bergen al: Tourpeloton trekt op dag 4 meteen over de Galibier

Hooggebergte op dag 4

Een primeur in de Tour, op dag 4 al naar 2.650 meter boven zeeniveau klimmen. De op één na kortste rit in lijn kent zijn apotheose op de Galibier (23 km aan 5,1% gemiddeld) en de linke afzink van 20 km erna.



Op een afstand van slechts 139,6 km liggen er wel bijna 4.000 hoogtemeters te wachten, met na 50 km al de overschrijding van de mythische grens van de 2.000 meter op Sestrières.



Is dat tjokvol bergmenu al meteen een uitnodiging voor een dans tussen de favorieten? Of krijgt een vluchtersgroep de zegen van Tadej Pogacar en co.? Wie niet goed uit het openingsweekend gekomen is, kan hier al een serieuze rekening gepresenteerd krijgen.